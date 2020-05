Det virker som det er på tide å ta i et tak igjen.

Er vi blitt immune mot å bry oss?

Er vi blitt immune mot å se konsekvenser?

Dugnadsånden er borte

I kjølvannet av myndighetenes kontrollerte gjenåpning av samfunnet har jeg sett tendenser til at mange tar retningslinjer og råd mye mindre seriøst enn før. Det virker nesten som at mange rett og slett har glemt hva vi og resten av verden faktisk står overfor.

For meg ser det ut til at folk tar seg en velfortjent «ferie» med fest og feiring etter flere uker med strenge restriksjoner. Dette dokumenteres selvsagt på sosiale medier uten noen form for skam eller videre refleksjon. Det er skremmende.

Ikke misforstå meg, jeg er meget innforstått med at situasjonen vi alle står i nå, er krevende, ekstraordinær og belastende i større eller mindre grad for absolutt alle. Den tærer på psyken, den er surrealastisk for oss alle. Men hvor ble det av dugnadsånden?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Alle har ofret

Bent Høie holdt forrige uke en veldig fin og nødvendig tale til ungdommen. For ja, vi har alle ofret mye. 20-åringen som måtte avbryte utvekslingen sin, 75-åringen som ikke har fått se barnebarna sine, butikkeieren som måtte stenge dørene, og 7-åringen som ikke har fått se venner eller vært på skolen.

Vi har sett hvor fatale konsekvenser dette viruset har på verdensbasis. Restriksjoner som hytteforbud og sosiale begrensninger blir blåbær i forhold til tragediene i resten av verden.

Samfunnet har litt etter litt begynt å åpne igjen. Dette er nok nødvendig med tanke på opprettholdelse av en trygg og sikker økonomi, for at bedrifter ikke skal gå konkurs, for sysselsetting av arbeidsledige, og for at barn og unge skal ha en trygg plass å være utenfor hjemmet.

Privat

Mulig fordi vi har vært flinke

En åpning av samfunnet har blant annet vært mulig fordi helsevesenet og sykehusene er mer forberedt enn tidligere, og fordi folk flest har vært flinke. Norge iverksatte tiltak og restriksjoner tidlig, noe som har resultert i lave smittetall og dødstall så langt sammenlignet med resten av verden. Men vi burde vel ikke ta «seieren» på forskudd?

Det er en grunn til at vi og resten av verden har iverksatt så inngripende tiltak. Samfunnet gjenåpnes litt etter litt fordi det er nødvendig, men det betyr ikke at holdningene og dugnadsånden skal endres.

Her må vi alle ha sunn fornuft. Jeg oppfordrer mannen og damen i gaten og mediene til å bidra med å spre holdninger om å fortsette å bry seg, vise hensyn og følge retningslinjer.

Vi må være føre var. Da kommer vi alle fortere og bedre ut av denne krisen. Samlet og med god samvittighet over at vi gjorde vårt beste.

