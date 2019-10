Ungdomstiden er kanskje den viktigste fasen i livet. Den bestemmer hvordan vi utvikler oss og ender opp som voksne. Voksne har alltid prøvd å påvirke ungdommen på best mulig måte. Samtidig vil vi tenåringer kontrollere vårt eget liv for å bli mer selvstendige. Vi trenger flere ungdomsklubber, men trenger dette egentlig å være så komplisert?

Helmine Syvertsen

Et fristed

Vi ungdommer på Grefsen har ingen ungdomsklubber. I denne fasen av livet opplever vi allerede mye prestasjonspress. Derfor mener jeg at vi trenger en plass vi kan være oss selv. Et sted vi kan henge og slappe av uten krav om å prestere.

Vi har jo selvfølgelig sport, som fotball, basket og så videre, men der er det mer konkurranse, og du blir inndelt etter hvor god du er.

På Grefsen drar vi på skolen i fritiden vår for å henge i en liten ballbinge. Når vi drar til skolen, som egentlig er vår arbeidsarena, for å henge med venner, er det tydelig hvor dårlig tilbudet er.

Ansikt til ansikt

Det fins flere gode grunner til at kommunen burde opprette flere ungdomsklubber.

For det første blir ungdom i dag bare mer og mer usosiale og sitter bak en skjerm hele tiden. I en verden hvor teknologien bare blir bedre og bedre, er det viktig at vi blir så sosiale som mulig. God kommunikasjon er viktig for å forberede seg til arbeidslivet og å takle livets utfordringer.

For det andre trenger ungdommen et sted å møtes utenfor hjemmet. Spesielt i Oslo er det ikke så lett å ha seks ungdommer i hjemmet ditt hvis du i tillegg har en liten leilighet og flere barn. Selv om man skulle ha god plass, vil ungdom unngå å henge hos foreldrene sine.

I tillegg kan ungdomsklubber gjøre det enklere for ensomme ungdommer å få seg venner.

Mindre kriminalitet

Mitt tredje og ganske viktige argument er at ungdomsklubber forebygger kriminalitet.

Vi ungdommer streifer bare rundt på gaten og venter på at noe spennende skal skje. Det er mye større sjanse for at man gjør noe kriminelt hvis vi ikke har noe å gjøre, eller et sted å være. Da er det lett å gjøre noe man ikke burde, for å ha det litt gøy.

Ungdomskriminalitet er og kommer til å være et stort problem i samfunnet. Statistikken som ble lagt frem i 2018, viser at ungdomskriminaliteten øker. Spesielt er det en tendens til mer gjengdannelser der fritidsklubbene blir lagt ned, skriver Dagbladet den 7. februar i fjor.

Derfor tenker jeg at det kan bli litt dumt bare å slå hardt ned på ungdomskriminalitet, som enkelte partier foreslår. Man bør heller være løsningsorientert å lage bedre tilbud for ungdom. Gi oss ungdommer et sted å være!