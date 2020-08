Hvorfor må vi kommentere andres utseende? | Stine Stensrud

Stine Stensrud (18)

8 minutter siden

Alle mennesker i alle aldere bør bli flinkere til ikke å kommentere kropp, vekt, høyde, hudfarge og så videre, skriver Stine Stensrud (18). Andrii Yalanskyi / Shutterstock / NTB scanpix

Man skulle trodd vi var kommet lenger i 2020, men det har vi dessverre ikke.

Jeg blir frustrert og irritert hver gang jeg hører andre snakke nedsettende om hvordan folk ser ut. Jeg vil påstå at jeg hører slike kommentarer daglig.

Det trenger ikke alltid å være negativt ment, men det er ingen god egenskap å ha så mye fokus på kropp og utseendet til medmennesker. Alle har jo selvfølgelig fordommer og meninger, men du trenger ikke å påpeke dette til andre enn deg selv. Spesielt ikke personen det gjelder.

Sårende kommentarer

Velkommen til 2020, folkens! Her er det mye drittslenging mellom mennesker. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Ingen her i verden er prikk like, hverken utenpå eller inni.

Det har visst ikke alle fått med seg.

Jeg har fått høre at det er verre å bli kalt tykk, enn det er å bli kalt tynn. Stemmer dette?

Nei, ikke nødvendigvis.

Stine Stensrud (18). Privat

Jeg er en av de jentene som får slengt etter meg at jeg må legge på meg. I tillegg kan folk finne på å bruke metaforer for å fortelle meg at jeg er tynn på en annen måte. Jeg er visst «en fyrstikk» eller «et skjelett», jeg.

Vet du hva? Når man får høre det gang på gang, er det vanskelig å si ifra på en god måte. Jeg overser det heller, men går i kjelleren noen timer etterpå. Dette påvirker selvfølelsen min. Vi ungdommer er sårbare, slike kommentarer kan ødelegge mye.

Fin som du er

Alle mennesker i alle aldere bør bli flinkere til å ikke kommentere kropp, vekt, høyde, hudfarge og så videre.

Alle har en plass her og er unike og fine på hver sin måte uavhengig hvordan man ser ut. Kanskje du heretter skal tenke deg om én gang til før du sier noe om andres utseende?

Slutt med det. Rett opp i en kommentar hvis du sier noe feil. Fortell mennesker du omgås med, at de er fine som de er, og at det er personlighet som er viktig.

