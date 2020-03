I ferien har jeg brukt mye tid på å lage TikTok-videoer. Etter mange mislykkede videoer så er det én video jeg er spesielt fornøyd med. Men det er ikke før jeg ser kommentarfeltet, at hjertet mitt synker.

10 likes, 500 likes, 2000 likes og til slutt sitter jeg der med 50 000 likes! Alle timene jeg har brukt, ender opp med å smuldre opp i korte kommentarer fra folk jeg ikke aner hvem er: «Æsj for noen jævlig stygge bryn, de ser ut som brunsnegler.»

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hva skjedde? Jeg føler at magen vrenger seg og ordene spinner rundt i hodet mitt som en jojo. Jeg får ikke fred. Var det ikke bra nok det jeg postet? Mener folk jeg er stygg?

Gleden med å være på sosiale medier, kjenner jeg blir gradvis byttet ut med tanker, stress og uro.

Er blitt en boksepute

Nå sitter jeg der alene på rommet proppfull av tanker i hodet. Uroen har sneket seg inn under huden min. Jeg tenker på kommentarfeltet og trollene som lurker rundt på sidene mine. Selv om det er mest hyggelig ting der, er det de mindre hyggelige som tar mest plass i hodet.

Jeg vet hvem jeg er og hva som er viktig, men i ordflommen rives både tak og vegger ned. Jeg får lyst til å endre utseende. Bør jeg ta lip fillers, brasiliansk rumpeløft eller få Botox i pannen? Kanskje jeg blir «penere» da?

Kravene til meg selv blir enda høyere enn de har vært, og jeg føler et enormt stort press på grunn av sosiale medier.

Privat

I en undersøkelse som NOVA gjorde i 2019, fant de ut at i de siste årene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men det begynner også å bli flere gutter, som i økende grad får slike plager. Kan dette ha noen sammenheng med sosiale medier? Det er jo i stor grad der ungdommene er.

Hvorfor er det så mye sinne der ute? Har verdenen vår skapt en forventning om at vi må være så sykt perfekte? Kanskje mange føler seg mislykket i en verden der alt skal være som et glansbilde.

Kanskje jeg er som en boksepute for dem som sender meg de stygge kommentarene? Hvem vet, men det jeg vet, er at jeg ikke orker å være bokseputen lenger.

Logger ut

Neste dag poster jeg allikevel en ny video. Hatet sprer seg som et dødelig virus, og tårene renner igjen. Er jeg virkelig så ille? Jeg tenker at brynene var kanskje mørke, men trollenes ord var enda mørkere.

Så kommer moren min inn. Vi snakker en god stund, og hun gir meg en klem. Jeg innser at jeg er sterkere enn dette. Merkelapper som settes på folk kan gjøre stor skade, men hvorfor skal jeg bry meg, når jeg ikke engang vet hvem de er?

Jeg tenker på det Michelle Obama pleier å si: «When they go low, we go high.» Så hever jeg meg over kommentarfeltet, logger av sosiale medier og legger vekk mobilen. I hvert fall for en stund.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Har du lest disse innleggene?