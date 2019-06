I dag leste jeg en kronikk på NRK Ytring skrevet av Åsa Thomassen. Hun kritiserer Greta Thunberg for å bruke «negativ retorikk». Hun mener at Thunbergs holdninger har mange trekk av diktatorers retorikk: «Gjør som jeg sier!»

Er vi virkelig kommet til det punktet hvor godt voksne mennesker sammenligner miljøengasjert ungdom med diktatorer? Skal vi ikke få si ifra når politikere ikke tar vår fremtid på alvor?

Nei, hun er ikke for ung

Thomassen skriver: «Hun (Greta Thunberg) er klimaets pekefinger. For ung til å akseptere hvordan det må jobbes med klima for å oppnå resultater.»

Nei, Greta er ikke for ung. Hun vet at det ikke hjelper å sitte stille på skolebenken og vente på at politikere skal bruke år på å ta avgjørelser.

Jeg mener vi har nok av fingre som peker på hva som blir gjort, nå trenger vi en til å påpeke hva som ikke blir gjort.

Og Greta Thunberg er ikke den eneste. Hundretusenvis av barn, unge, voksne og eldre står ved siden av henne. Ikke fordi hun er et «ikon», men fordi vi alle ser at tiden er i ferd med å renne ut.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Budskapet er ikke lystig

Åsa Thomassen klager på at Greta ikke kan være litt mer som Pippi: «Konturene av Pippi Langstrømpe blir brukt i markedsføringen av Greta Thunberg. Pippi representerte lys, vennlighet, humør og mestring, Greta Thunberg er alt annet en det.»

Men Greta er ikke en vare som blir brukt i markedsføring, hun er ingen fiktiv karakter fra en barnebok. Og selv om du kanskje vil at hun skal smile litt mer og være blid, er ikke hennes budskap lystig, det er ikke noe å bli i godt humør av.

Vi står overfor en klimakrise, en krise som ifølge FNs klimapanel vil føre til:

dårligere tilgang til mat og vann

helseproblemer

økonomisk ulikhet

konflikter og flyktninger

skader på natur, infrastruktur og bygninger

tap av naturmangfold

Og krisen, den banker ikke lenger på døren, den har tatt skrittet over terskelen og står nå godt plantet på dørmatten.

Trenger også pisk

Thomassen mener at «det er noe som skurrer når en 16 år gammel jente med fletter holder så sofistikerte taler».

Ja, jeg er helt enig, det er noe som skurrer. Men det som skurrer, er ikke at barn og ungdom er politisk engasjerte. Det som skurrer, er ikke at ungdom er kapable til å skrive sofistikerte taler.

Det som skurrer, er at Åsa Thomassen har skrevet en hel kronikk hvor hun refser et barn for å ha refset Vestens manglende klimatiltak.

Det som skurrer, er verdens «jeg gidder ikke å gjøre noe før noen andre gjør det»- mentalitet.

Det som skurrer, er hvorfor verdens ledere ikke har gjort flere miljø- og klimatiltak de siste 30 årene enn det de har.

Vi trenger ikke bare gulrot, vi trenger litt pisk også.

