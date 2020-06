Ap har stemt for å flytte iskanten sørover på tross av faglige råd, støttet en krisepakke på 100 millioner kroner til oljenæringen og overkjørt lokale forhandlinger da de bidro til flertall for utvidelsen av E18. Dette i en tid hvor behovet for solidaritet i møte med kriser er tydeligere enn noen gang.

Rammer urettferdig

Det er godt kjent at klimaendringer rammer sårbare grupper verst, både lokalt og globalt. Spesielt øystater og land nær ekvator blir sterkt påvirket av naturkatastrofer, flom og tørke.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I tillegg til den globale urettferdigheten klimaendringene bidrar til å øke, forsterker de forskjellene i samfunnet. De som har mindre å falle tilbake på, befinner seg naturlig nok i en mer sårbar situasjon i møte med klimaendringene enn de som er sosialt og økonomisk privilegert.

Paradoksal politikk

Arbeiderpartiets klimafiendtlige politikk undergraver derfor ideologien de hevder de er forkjempere for. Det tar fra dem kredibilitet i arbeidet for et solidarisk Norge og verden, så vel som i klimasaken.

Partiet burde jobbe for å skape nye grønne arbeidsplasser innen vindkraft, bølgekraft, fossilfri skipsfart, bærekraftig skog-, hav- og jordbruk og andre fremtidsnæringer. Ikke holde fast på en fortid der konsekvensene av forbrukssamfunnet og den økonomiske strukturen det opererer etter, ikke var kjente.

Privat

Vi må handle nå

Det grønne skiftet er både politisk og praktisk vanskelig, men nødvendig. Det er dyrt å endre samfunnet i en grønnere retning, men mange ganger dyrere ikke å gjøre det.

Jo tidligere vi tør å ta de nødvendige grepene, jo mindre drastisk vil omstillingen være, og færre av de negative konsekvensene av klima- og naturkrisen vil vi måtte håndtere.

Hvis «alle skal med», kan vi ikke satse på kortvarige løsninger som skaper langvarige problemer.

Fått med deg disse Si;D-innleggene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.