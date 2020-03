I dag står Norge og verden overfor en krise som kan minne om en tredje verdenskrig. Og på en måte kjemper vi en krig. Det er ikke en krig man kan løpe fra eller en krig som kjempes med våpen og ord.

Det er ikke en «oss mot dem»-krig. Det er en krig mellom mennesket og det nye koronaviruset.

Det er de som vil på hytta, mot hyttekommunene. Det er de som vil teste seg, mot helsetjenesten som ikke tester alle. Det er oss som setter oss selv i frivillig hjemmekarantene, mot dem som går ut selv om de kan være smittet. Det er de som sier det er nok mat og varer, mot dem som hamstrer dopapir og suppe på boks.

Men det er ikke dette vi kommer til å huske når krigen er over.

De tøffeste menneskene

Det vi kommer til å huske, er de usynlige heltene vi ikke tenker på i hverdagen: Bøndene som står opp klokken fem hver dag for å sørge for kortreist mat til befolkningen. Lastebilsjåførene som kjører mat og varer til alle døgnets tider. Butikkmedarbeiderne som fyller opp hyllene, uansett om de er redde for å bli et offer for krigen.

Pedagogene i skole og barnehage som gir Norges barn og unge et godt utdanningstilbud. Regjeringen som blir kritisert i alle aviser for å gjøre ting for sent, gjøre ting feil eller gjøre for mye, selv om dette er første gang de har måttet takle dette akkurat som alle oss andre. Og de absolutt tøffeste og viktigste menneskene i verden i dag: De som jobber i helsetjenesten.

Alle sykepleiere, leger og studenter som hver dag utsetter seg for krigens farer og som hjelper de krigsskadde og kjemper i frontlinjen.

Verdt å avlyse

Jeg har et nært familiemedlem som jobber på sykehus. Personen har i denne krisen fått en annerledes jobb og må jobbe mer. Han sover ikke hjemme, har så vidt tid til å dusje, og nesten ingen vet om det.

Selv om det er kjedelig å sitte i hjemmekarantene, og selv om det er kjedelig å måtte avlyse ferien, gjør det. Selv om du er redd for at butikkene stenger, og selv om du gjerne skulle ha testet deg bare for å være sikker, ro deg ned.

Mye av Norge er satt på pause, men det er fortsatt mennesker blant oss som ikke kan bli satt på vent. Hvis vi holder oss rolige og respekterer de retningslinjene som er satt, kanskje vi kan begrense antallet krigsskadde.

Så vi har et samfunn å gå tilbake til når dette er over.

