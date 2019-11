Spørsmål: «Hvorfor finnes det så lite tilrettelegging for de ressurssterke elevene sammenlignet med de svake? Hvis det kreves små grupper for å hjelpe de som henger etter, hvorfor ikke små grupper for dem som vil ha utfordringer, fra ungdomsskolen og oppover? Mangel på utfordring var grunnen til at jeg ville prøve på International Baccalaureate og går tredjeåret der nå.»

Hilsen elev (18)

Under 21 år? Send inn ditt spørsmål lenger nede i saken.

Kunnskapsministeren svarer:

«Hei!

Tusen takk for et viktig spørsmål. Vi jobber for at alle elever skal få tilpasset undervisning. Det gjelder de som trenger ekstra hjelp, men selvsagt også elever som har stort læringspotensial, eller er det vi kaller for evnerike elever.

I dag vet vi at det er opp mot 15 prosent av elevene som har det vi kaller høyt læringspotensial. Så problemstillingen du tar opp, er viktig og relevant for mange.

Egne talentsentre

Mange skoler og kommuner melder til oss at de er usikre på hva de får lov til å gjøre av tilpasninger. For å hjelpe skolene til bedre å følge opp elevene med høyt læringspotensial, har vi bedt Utdanningsdirektoratet lage en ny veileder om hvordan skolene kan tilrettelegge undervisningen. Veilederen ligger på Udir.no.

Jan Tomas Espedal

Vi ser også at elever som ønsker større utfordringer, ofte har nytte av å møte andre i samme situasjon. Derfor har vi etablert talentsentre i Oslo, Bergen Tromsø og Trondheim, hvor unge som ønsker ekstra utfordringer i matematikk, naturfag og teknologi, kan møtes og utvikle sine interesser.

Ny melding

På fredag legger statsministeren og jeg frem en stortingsmelding om hvordan vi skal gjøre skolen enda bedre. Her kommer det en rekke forslag på flere områder, men felles er at vi skal bidra til at alle barn kan lykkes, uavhengig av hvilken bakgrunn de har, hvor de bor eller hva de kan. Jeg håper og tror at du blir fornøyd med noen av forslagene.

Jeg tror elever som deg kan være både inspirerende og en ressurs for lærere og de andre elevene i klassen.

Jeg håper at du og de som ønsker seg større utfordringer, vil oppleve å få det i klasserommet. Lykke til videre!

Hilsen Jan Tore Sanner, kunnskapsminister (H)»

Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!