I dagens Si ;D kommenterer Nora Selnæs arbeidet vårt. Vi setter pris på engasjementet for utviklingspolitikk og barns rettigheter, men vi har lyst til å klargjøre et par ting.

Vi er helt enige i at vi ikke kan hjelpe samtidig som vi nedgraderer de vi hjelper til en stereotypi. For de er ingen stereotypi. De er ekte mennesker som lever ekte liv, med følelser, gleder og bekymringer.

Vi kjenner barnas behov

Plan driver ikke med «fattigdomsporno». Vi jobber med barns rettigheter, med de som har det verst. Da er virkeligheten ofte ille, som i lokalsamfunnet Jørgine (Funkygine) besøkte – et lite sted i et land med økonomisk vekst, men med enorme forskjeller.

Her er det utfordrende å vokse opp og primærbehovene dekkes ofte ikke. Vi har ansvar for å lytte, møte mennesker med respekt, fortelle historien deres som den er og bidra til at de som bor der får det bedre.

Styrken til Plan er at vi jobber langsiktig og er tilstede lokalt. Vi kjenner barna og behovene deres.

I 83 år har Plan jobbet for barns rettigheter og samarbeidet med gode formidlere. Engasjerte personer som forteller om virkeligheten på godt og vondt.

Bloggere, programledere, journalister, skuespillere og musikere – alle har de det til felles at de når frem til folk. Det er vi takknemlige for, men også avhengige av, for å samle inn penger effektivt og gjøre mer for de som trenger det mest.

Funkygine gjør noe viktig

Selnæs etterlyser tiltak som har skikkelig effekt og politisk arbeid som sørger for varig endring. Det er vi helt enige i, og det er sånn vi jobber. I 2019 nådde vi over 40 millioner barn og unge med arbeidet vårt i 77 land. Av disse var 21,6 millioner jenter.

Plan International Norge

Der Jørgine (Funkygine) har fadderbarn, utdanner Plan hvert år 500 lærere og bygger en førskole med helsesenter.

Jørgine er en av de første fadderne for barn i lokalsamfunnet. Takket være hennes engasjement har vi fått mange nye faddere, som hver og en vil bidra til den langsiktige utviklingen for barn i Rwanda.

Vi håper flere vil engasjere seg for barns rettigheter.

