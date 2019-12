Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Amanda Anvar (18).

Han var sånn type som kom med provoserende og ekle kommentarer. Hver gang jeg skulle ta ordet, lo han. Han pirket på alt. Og det var spesielt noen knapper han ofte trykket på, temaer som var såre. Jeg hadde nettopp meldt meg inn i Skeiv Ungdom, på armen hadde jeg et regnbuearmbånd.

Han skrev ting i gruppechatter som: «Tror du manda kjenner mest skeive eller normale barn og ungdommer?», og «homse» sa han i gangen.

Å si ifra til voksne var ikke noe vits, sa han. Hvis jeg sa ifra, kom jeg til å dumme meg ut. For bevis hadde jeg ikke, fortsatte han.

Etter hvert ble jeg utslitt.

Jeg var lei av at kun én kommentar fra ham kunne ødelegge dagen min.

Jeg var lei av at han hele tiden fikk den reaksjonen han forventet og ville ha.

Jeg var så utrolig lei av ikke å si ifra og la han tenke at han var sterkere enn meg.

Jeg sendte ham en melding, skrev alt jeg ikke turte å si. Hvis han ikke stoppet, skrev jeg, så kom jeg til å melde ifra til foreldrene hans og andre voksne.

Ikke aksepter situasjonen

I dag, mange år senere, blir jeg fortsatt sint når jeg tenker på ham og all smerten han har påført meg. Men jeg tenker mer på hvor stolt jeg er av meg selv. Jeg er stolt av den personen jeg var allerede da. Jeg er stolt av hun som sto opp for seg selv og sa ifra, til slutt.

Når noen behandler deg dårlig, er det å tro på det og akseptere at det er sånn situasjonen er, det siste du skal gjøre. Jeg tenker noen ganger på hvor ulykkelig og usikker han må ha vært på seg selv for å utsette et annet menneske for dette i så lang tid. Kanskje var jeg et lett offer for ham?

Jeg pleide å tenke at vi kommer til å vokse opp en dag, og et eller annet sted kommer oppførelsen din til å være uakseptabel. Hvis du ikke har skjerpet deg når du kommer ut i arbeidslivet, er det så enkelt som at du får sparken, tenkte jeg.

Tok et valg

Jeg visste i hvert fall dette: Jeg skulle aldri bli som ham. En sulten person som spiser seg mett på andres selvtillit. Jeg tok et valg, jeg valgte å være god mot menneskene rundt meg. Jeg skulle ikke la meg knekke.

Tenk at alt du gjør nå, spesielt alt du gjør i vonde situasjoner, kommer til å påvirke deg i fremtiden. Den beste hevnen du kan få, er å leve lykkelig, leve livet ditt!

Jeg har funnet et miljø med mennesker jeg elsker. Hver dag får jeg jobbe med ting jeg elsker. Jeg har gjort og skrevet og opplevd og oppnådd ting som jeg har all grunn til å være stolt av. Jeg har vokst som person. Jeg har innsett min egen verdi. Det er ingen større lærdom eller seier i verden enn å vokse opp til å bli en person du liker selv.

