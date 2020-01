Da nyåret kom, kunne vi stolt si at ingen barn hadde dødd i trafikken i 2019, noe som er første gang i moderne norsk historie. Men andre juledag ble det åpenbart at vi også må fokusere på en langt mørkere statistikk.

I året som gikk, tok rundt 600 mennesker sitt eget liv. Norge som nasjon fikk kjenne på realiteten av dette i julen, da det ble kjent at Ari Behn hadde begått selvmord. En fremragende kunstner og forfatter, og en som var far til tre tenåringsdøtre.

Om ordtaket «én er én for mye» ikke har hatt betydning før, så har det i hvert fall det nå. Vi har ingen flere barn, foreldre eller søsken å miste. Nå er det tid for endring.

Vi har ikke gjort nok

Det er ikke til å stikke under stol at selvmordsforebygging er en vanskelig oppgave, men det skal ikke stoppe oss fra å gjøre alt i vår makt til å gjøre mer. Politikere har lett for å peke på én ting som problemet. Som om det bare finnes én årsak til selvmord.

Helseminister Bent Høie sa dette til NRK i desember 2018: «Jeg tror ingen av oss er fornøyde med arbeidet så langt – det viser både NRKs undersøkelse og de sakene Helsetilsynet har hatt.»

Helseministeren hadde da innsett at arbeidet med selvmordsforebygging ikke var bra nok. Noe jeg er enig i. Det jeg sliter med å forstå er at Høie et år senere sier til NRK, i en sak om en tretten år gammel jente som tok sitt eget liv, at alt er styrket. Men selvmordstatistikken, og markeringer som #ingenflereåmiste på Eidsvoll plass 8. Januar, viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

Da Bent Høie (H) ble helseminister i 2013, var det 313 døgnplasser på Bup (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Etter ett år med Høie som helseminister var antall døgnplasser redusert til 301. Det kommer frem i en sak Faktisk.no har publisert.

Helseministerens påstander holder ikke vann

I årene fra 2014 frem til 2017 har tallet økt, og i 2018 var antall døgnplasser 310. Det er likevel tre færre døgnplasser enn da Høie tiltrådte. Det har blitt flere behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien, men det hjelper ikke å sysselsette flere behandlere når det er færre plasser nå enn før. Jeg synes det er synd at Høie uttaler seg om styrking av tilbudet, når påstanden ikke holder vann.

Vi må tilrettelegge, observere og ikke minst forske mer på hele problemstillingen. Vi kan ikke akseptere den selvmordsraten vi har i dag. Mange organisasjoner som The Human Aspect, Leve, Sex og samfunn og Kirkens SOS jobber aktivt for selvmordsforebygging. Jeg tror mer statlig støtte til slike organisasjoner vil være en del av løsningen.

Som en av appellene under markeringen på Eidsvoll plass tok opp, tar det ti år å utdanne en kompetent psykolog. Vi har ikke tid til å vente på flere psykologer. Vi må bruke de ressursene vi har nå på en bedre måte, og finne andre tiltak for å endre statistikken.

