Vi trenger mangfold i politikken

Maria Bonita Igland (21) Psykologstudent ved UiO og medlem av Sosialistisk Ungdom

Jeg er blant dem som mener at mangelen på mangfold i Stortinget, er et demokratisk problem, skriver Maria Bonita Igland (21) i Sosialistisk Venstreparti. Foto: TT Studio / Shutterstock / NTB

Det handler om å løfte frem politisk kompetanse.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er et svar på Johanne Akerøs (Ap) Si ;D-innlegg om representasjon fra 27. november.

Jeg er lei av at debatten om representasjon koker ned til misforståelser. Som for eksempel at kvinner velges utelukkende fordi vi er kvinner. At vi skeive får plass bare fordi vi er skeive. Og at de av oss med ikke-norsk bakgrunn bare er til pynt.

Jeg er blant dem som mener at sammensetningen i Stortinget, er et demokratisk problem. Det er en reell utfordring at menn alltid har vært flertallet på Stortinget og i andre organer.

Ikke identitetspolitikk

Det er problematisk at minoriteter ikke representeres like mye der de politiske vedtakene skal fattes. Og det er problematisk at forsøk på å rette opp i dette maktforholdet, ofte reduseres til syting om identitetspolitikk.

Maria Bonita Igland (21), medlem av kvinnepolitisk utvalg i SV og psykologstudent. Foto: Privat

I Si ;D 27. november trekker Aps Johanne Akerø frem flere problemer hun mener er gjeldende i nominasjonsprosessene opp mot stortingsvalget.

Hun vil at vi snakker mer om politisk kompetanse, som om dette er en uviktig faktor for partier når stortingslister settes sammen. SV er kjent som de største pådriverne for kjønnskvotering i partipolitikken, det er jeg stolt av.

Det er fordi det handler om å representere den politiske kompetansen i partiet. Heller enn bare å velge de første som melder seg til tjeneste.

Skjeve maktstrukturer

Rekruttering i form av kjønn, yrke, funksjonsevne, seksualitet og etnisitet handler ikke om å undergrave politiske egenskaper. Tvert imot så handler det om det motsatte.

Samfunnet vårt er preget av skjeve maktstrukturer. De gjør det vanskeligere å ta plass for noen mennesker. Folk i privilegerte posisjoner er ofte langt mer komfortable med å foreslå seg selv enn hva kvinner og minoriteter er.

Når vi velger å oppfordre kvinner, unge mennesker, skeive, muslimer og etniske minoriteter til å stille, gjør vi det fordi barrierene er høyere for oss enn for hvite menn som pusher 50.

Vi gjør det fordi politisk kompetanse ikke er synonymt med å tørre å ta plass.

