Vi må snakke om kvinner som blir utsatt for vold

Tara Wiers Kvamme (18) Fylkesstyremedlem i Vestland Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Det er på tide at kvinner som opplever partnervold kommer på agendaen, skriver Tara Wiers Kvamme i Vestland Sosialistisk Ungdom. copy space smolaw / Shutterstock / NTB

Mitt hjerte blør for dem som er innestengt med en voldelig partner.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Under covid-19-pandemien har mange hjerter blødd for mennesker som opplever vold i nære relasjoner. I mediene hører vi om færre varslinger til barnevernet og færre barn som kommer til legen med mystiske blåmerker.

Men hvorfor hører vi ikke noe om kvinnene som lever i voldelige forhold? Når skal vi få det ordentlig opp på dagsordenen?

Statistikk viser at 9,2 prosent kvinner rapporterer om partnervold i løpet av livet. I perioden mellom 2000 og 2020 ble 155 kvinner drept i Norge av sin nåværende eller tidligere samlivspartner.

Tilrettelegge

På sosiale medier ser vi kvinner som ringer nødetaten for å bestille pizza, som en måte å melde fra om vold. I Europa har også kvinner begynt å bruke kodeord på apoteket som et rop om hjelp.

Tara Wiers Kvamme (18) er fylkesstyremedlem i Vestland sosialistisk ungdom. Privat

Verden er i en unntakstilstand, der vi er nødt til å ta hyppige valg om hva som egentlig er viktig i samfunnet vårt, og hvordan alle skal få det best mulig. Er det ikke på tide at vi skaper lavterskelløsninger som kan hjelpe, også når samfunnet går tilbake til normalt?

Vi er nødt til å snakke om hvordan man kan tilrettelegge for at kvinner skal kunne varsle på en ok og diskret måte.

Vet aldri hvem som trenger informasjonen

Jeg er heldig fordi jeg ikke er nødt til å vurdere disse problemstillingene. Men jeg har likevel aldri fått noe informasjon om hva jeg skulle gjort om noe sånt skulle ha skjedd, eller hvor jeg kunne gått. Vi er nødt til å få vite hva man kan gjøre eller hvor man kan gå dersom man opplever partnervold, fordi man vet aldri hvem som kan ha bruk for denne informasjonen.

Vi kan ikke slutte å snakke om kvinner som opplever vold i hjemmet. Mitt hjerte blør for dem som er innestengt med en voldelig partner. Vi må finne trygge løsninger.

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.