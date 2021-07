Jeg skal til Utøya for første gang

Leah Børresen (14)

8 minutter siden

Vi skal få lære oss å argumentere og delta i debatter. Jeg gleder meg veldig, skriver Leah Børresen om sommerleiren på Utøya i juli. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Det som skjedde på Utøya 22. juli 2011, var skummelt og skremmende. Men jeg er ikke redd for å dra dit.

Jeg skal til Utøya i sommer for første gang. Jeg blir én av de yngste på leiren. Jeg gleder meg veldig. Vi skal få lære oss å argumentere og delta i debatter. For at jeg skal bli hørt, må jeg lære å argumentere for min sak.

Jeg drar til denne sommerleiren fordi jeg vil bli kjent med nye folk og lære mer om politikk. Grunnen til at jeg vil lære om politikk, er at jeg vil bli oppdatert på det som skjer i samfunnet. Det er også en måte å engasjere seg i samfunnet på.

Utøya er en historisk plass. Jeg har lyst til å lære meg mer om dette stedet.

Strenge sikkerhetsrutiner

Det er ti år siden det var et terrorangrep på Utøya. Anders Behring Breivik drepte 69 ungdommer her. Mange som var på Utøya denne dagen, er skadet for livet.

Jeg var fire år da det skjedde.

Jeg synes det er viktig at vi skal kunne se tilbake på terrorangrepet og ikke være redde for å snakke om det. Det er noe som bør diskuteres. Man skal kunne stå opp for sine meninger om saken.

Da vi søkte om plass på leiren, fikk vi vite litt om sikkerheten. Når vi kommer til Utøya, blir all bagasjen vår sjekket av politi og ansatte. De skal kontrollere at ingen har med seg rusmidler eller farlige objekter. Utøya er en rusfri leir, og det synes jeg er bra siden det både er unge og voksne som skal delta på leiren.

Ikke redd

Selv synes jeg at det som skjedde på Utøya 22. juli 2011, var skummelt og skremmende. Hvordan har man hjerte til å gjøre noe sånt som terroristen gjorde?

Men jeg er ikke redd for å dra dit. Jeg vet at de tar sikkerheten på alvor, og jeg kommer til å føle meg trygg. Jeg vil prøve ikke å tenke så mye på det som skjedde. Dessuten drar jeg med folk jeg kjenner. Vi er en gruppe der nesten alle kjenner alle, og det gjør meg trygg.

Mange er redde for å dra til Utøya på grunn av terrorangrepet. Da blir det fort sånn at man glemmer alt det fine med øya.

Det er veldig liten risiko for at noe lignende skal skje igjen.

