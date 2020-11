Jeg blir kjeftet på av kjøttetere

Isabel Trandum-Hansen (18)

Nå nettopp

Her sankes sauene sammen og gjøres klar for slakting på en åker i Asker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klærne jeg går med, er et personlig valg. Å spise kjøtt er ikke det.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

24. oktober skrev Sølvi Færøvik Næss (16) et Si ;D-innlegg om at hun blir kjeftet på av veganere. Her svarer en veganer på innlegget.

Jeg har vært veganer i to år nå. Grunnen er at jeg har respekt for alle levende skapninger, uavhengig av hvor smarte de er.

Livet er for alle, både mennesker og dyr. Bare i Norge lever millioner av dyr innesperret. Ofte uten mulighet for å få dekket sine grunnleggende behov. Til slutt blir de kjørt til slakterier for å bli drept.

Noen vil kalle det å spise animalske produkter for et personlig valg. Et personlig valg er noe som kun går utover deg selv. Hvilken farge du har på genseren er et personlig valg. Når du spiser animalske produkter, går det derimot utover andre enn deg selv.

Isabel Trandum-Hansen (18). Foto: Privat

Trenger forståelse

Ja, vi lever i en verden der alle mennesker er ulike. Men når man har forstått hva som foregår i slaktehusene, fiskeriene og fabrikkene, har man ingen unnskyldning for å fortsette å spise animalske produkter.

Alle mennesker har en moral som bygger på fornuft og følelser. Å leve plantebasert har aldri vært lettere, og de plantebaserte produktene i dagligvarebutikkene har aldri vært flere.

Jeg forstår at det er naturlig å ta diskusjoner som kritikk når man har vokst opp med tradisjoner som pinnekjøtt på julaften og eggedosis på 17. mai. Men å kalle fornuftige argumenter for kjeft blir helt feil.

Det er drøyt å forlange at veganere skal være stille og holde meningene sine for seg selv. Når man har innsett en sannhet som er så forferdelig, er det naturlig å vise den til andre for å få flere til å forstå og handle.

Les også Jeg blir kjeftet på av veganere

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.