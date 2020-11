Abortforbudet var den siste dråpen

Salma Elyachouti (16) Lørenskog AUF

Vi må gjøre vårt for at kvinnene i Polen en dag skal ha de samme rettighetene som oss, skrive Salma Elyachouti i Lørenskog AUF. Foto: Helmine Syvertsen

Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det fint. Nå må vi gjøre noe.

Fakta Polens abortforbud 22. oktober slo Polens grunnlovsdomstol fast at det er ikke er lov med abort som følge av skader på fosteret. I praksis blir derfor abort forbudt i Polen, selv om det formelt fortsatt finnes to unntak. Dersom graviditeten skyldes voldtekt eller dersom mors helse er i fare, kan man søke. Men behandlingen av søknader tar ofte måneder. Det har pågått enorme demonstrasjoner over hele Polen siden abortforbudet ble foreslått. Som en reaksjon på dette er forbudet satt på vent inntil videre. Vis mer

Den polske regjeringen har nok en gang klart å ta landet sitt tilbake i tid. Denne gangen er det kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp som rammes.

Polen har hatt en av Europas strengeste abortlover. Nå har regjeringen tatt det et steg videre og innført et totalforbud mot abort.

Det polske regjeringspartiet PiS, som ironisk nok står for lov og rettferdighet, har også innført LHBTI-frie soner på tvers av hele Polen. Regjeringen jobber i tillegg hardt for å fjerne seksualundervisning for barn og unge over hele landet.

Kan ikke fortsette

Polens aggressive hatkampanje mot skeive og kvinner kan ikke fortsette. Kvinner har mistet retten til å bestemme over egen kropp og eget liv, og de få unntakene som gjelder for abort, er ikke nok.

For det er mulig å ta abort i Polen hvis man er blitt utsatt for voldtekt, incest eller kvinnens liv eller helse står i fare. Men det er ikke lett å bevise voldtekt, så sakene ender opp med å bli liggende til det er for sent. Dette betyr at kvinner i

realiteten aldri vil kunne bestemme over sin egen kropp, selv i situasjoner hvor man er blitt voldtatt.

Den polske regjeringens endringer i abortloven er som å gå tilbake i tid. For selv da abort ikke var lovlig, så ble det utført, bare på farligere måter.

Det samme kommer til å skje i Polen nå. For å kriminalisere abort fører ikke til at færre kvinner tar abort, det kommer bare til å føre til abortforsøk som kan sette kvinnens liv i fare.

Ikke vår verden

Slik politikk hører ikke hjemme i vår verden. Vi er nødt til å gjøre noe. Vi må stå sammen mot abortforbudet, sammen mot de LHBTI-frie sonene, og vi må stå sammen mot en regjering som gang på gang tar vekk rettighetene til sitt folk.

Tusenvis av polske kvinner har siden forbudet tatt til gatene for å demonstrere.

De er nødt til å kjempe for den grunnleggende retten til å bestemme over egen kropp. Vi i Norge er heldige som har denne retten, som har en abortlov som beskytter våre rettigheter.

Men vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det fint, vi er nødt til å rette blikket utover. Vi må gjøre vårt for at kvinnene i Polen en dag skal ha de samme rettighetene som oss.

