Stortinget sa nei til å gi transpersoner en beklagelse. Nå er det politikernes tur til å skamme seg.

Oda Sofie Pettersen (21) Førstekandidat til Stortinget, Miljøpartiet De Grønne Agder

Nå nettopp

Vi har nok kunnskap til å vite at dette er rett, skriver Oda Sofie Pettersen. Foto: Jonas Stefan

Vi turte å si unnskyld til taterne, samene, jødene og tyskerjentene. Men staten har også gitt transpersoner traumer for livet.

Si ;D-innlegg

Forrige uke hadde Stortinget sjansen til å gi en offentlig beklagelse til transpersoner som har vært tvunget til å gjennomgå irreversibel sterilisering.

Alle partier unntatt Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt valgte å stemme mot beklagelsen. Det tyder på at de står på feil side av historien. At Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte imot, er ikke overraskende. Men at Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre gjorde det, er ekstra kritikkverdig.

I flere tiår har staten tvunget personer med kjønnsinkongruens til å kastrere seg for å få lov til å leve som det kjønnet de er. Denne ordningen har tatt fra mennesker muligheten til å bestemme over egen kropp – ene og alene fordi staten ikke har vært raus nok til å bygge et samfunn som inkluderer dem.

Selv om ordningen ble endret for fem år siden, bor det fortsatt hundrevis av mennesker i Norge som er blitt tvunget til sterilisering. De fortjener å få erstatning og en offentlig beklagelse.

Fakta Dette er debatten – Torsdag forrige uke stemte Stortinget ned en rekke forslag fremmet av Sosialistisk Venstreparti. – Forslagene var å gi en offentlig beklagelse for den irreversible tvangssteriliseringen av transpersoner, å opprette en egen erstatningsordning for dem som har gjennomgått inngrepet, og å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. – Kun SV, MDG og Rødt stemte for. – Det ble derimot flertall for å be regjeringen sørge for at de som har gjennomgått et irreversibelt steriliseringsinngrep, skal få sakene sine grundig behandlet innenfor dagens erstatningsordninger. Vis mer

Traumer for livet

Vi turte å si unnskyld til romfolket og taterne, krigsbarna og samene, jødene, krigsseilerne og tyskerjentene. Personer med kjønnsinkongruens er lenge blitt diskriminert av staten. Det har gitt dem traumer for livet – og det krever en offentlig unnskyldning.

Siden 2016 har altså personer med kjønnsinkongruens endelig hatt mulighet til å endre juridisk kjønn uten å måtte sterilisere seg først. Likevel har ikke de som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne, en juridisk kjønnskategori som inkluderer dem. Det er krenkende og diskriminerende. Også her stemte flertallet nei forrige uke.

I land som Danmark, Canada, Australia og Nepal har man vært raus nok til å innføre en tredje kjønnskategori. Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre gjemmer seg bak behovet for en utredning før vi innfører det samme i Norge. Det tyder det på en grunnleggende feighet.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Nok kunnskap

Vi har nok kunnskap til å vite at dette er rett. Og vi har nok av erfaring fra andre land til å vite at dette går an.

Vi har en lang vei å gå før vi som samfunn er tolerante og inkluderende nok. Da må

vi innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Da må vi sørge for at mennesker med

kjønnsinkongruens har lokale, gode og tilgjengelige helsetilbud. Og da må vi tørre å si unnskyld for den alvorlige diskrimineringen begått av staten.

Det sørget stortingsflertallet for at vi ikke gjorde. Og nå er det deres tur til å skamme seg.

