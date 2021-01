Feilslått klimakritikk fra MDG

Hanna Lein-Mathisen (18) Leder, Oslo Unge Venstre

Kliminister Sveinung Rotevatn (V) la nylig frem regjeringens klimaplan for de neste årene. En god plan, mener Hanna Lein-Mathisen (18). Foto: Berit Roald / NTB

Nattesøvnen min preges av klimaangst, og hovedpersonen i marerittene er statsminister Vedum.

Regjeringens klimapolitikk har sikret de laveste klimagassutslippene på 27 år. Slike tall kan ingen andre partier vise til. I Aftenposten 11. januar hevder MDGs Rauand Ismail at regjeringens klimaplan er svak. Ismails eget parti har imidlertid ingenting å skryte av i klimaspørsmålet. Det rødgrønne alternativet er oljesvart.

I Oslo sitter MDG i et Arbeiderparti-styrt byråd. Her går utslippene opp, mot alle løfter. Faktisk.no gir fasit: «Det er helt riktig at klimagassutslippene i Oslo har økt for andre år på rad.»

Utslippsfritt

Med regjeringens klimaplan skal CO₂-avgiften nærmere tredobles. Å forurense skal bli dyrere, både for oljenæringen og folk flest. Alle busser og ferger skal bli utslippsfrie. I tillegg videreføres elbilpolitikken, som sikrer at nærmere 60 prosent av nybilsalget er elektrisk.

Venstre i regjering sikrer et historisk skifte i klimapolitikken, som også MDG burde bejuble. Regjeringens klimaplan satser på nullutslipps-Norge.

I år er det valg. Det er viktig å huske hva alternativet til dagens regjering er: MDG i klimafiendtlig konstellasjon med et Senterparti som er større enn Arbeiderpartiet. Nattesøvnen min preges av klimaangst, og hovedpersonen i marerittene er statsminister Vedum.

Jeg er redd MDG og SV vil bli knust i omfavnelse med et oljesvart Sp og et unnasluntrende Ap.

Hanna Lein-Mathisen (18) er leder i Oslo Unge Venstre. Foto: Erika Melhus / Unge Venstre

Utslipp går opp med MDG

I vår vant MDGs foretrukne regjeringspartnere en hensynsløs kamp i Stortinget for mer penger til oljenæringen i koronakompensasjon.

MDG bør ta en kikk på egne resultater og allierte før de hevder å kunne levere bedre enn Venstre i regjering.

Regjeringen kutter utslipp og satser på nullutslipps-Norge.

Husk hvem som leverer resultater, ved valgurnen i september.

