Hold ut litt til! Hilsen en med et (ufrivillig) grønt koronasertifikat.

Julie Staff-Iversen Eikeland (20) Student

34 minutter siden

Slik ser vaksinepasset ut onsdag 9. juni. Foto: Helsenorge

Jeg var 20 år og helt frisk før jeg ble smittet. Ettervirkningene har satt livet mitt på vent de siste tre månedene.

Dette skriver jeg til deg som fester i parken med tusener av andre, til deg som tenker at det ikke er så farlig å droppe munnbindet på bussen, til deg som vurderer å la deg smitte for å få et grønt koronasertifikat, og til deg som tror at korona kun rammer dem over 65.

I mars ble jeg smittet av covid-19. Jeg er en 20 år gammel jente uten underliggende sykdom og så langt unna en covid-risikogruppe du kan komme. Likevel har ettervirkningene av viruset satt livet mitt på vent de siste tre månedene.

Nå vil jeg gi deg et innblikk i hvordan viruset har påvirket meg.

Gleden på forskudd

Da jeg fikk påvist korona i mars, var det med en skrekkblandet nysgjerrighet jeg stålsatte meg for hvordan de neste ti dagene i isolasjon skulle bli. Alle har jo hørt om feberen, hosten og tapet av lukt- og smakssans som kommer med viruset, og jeg kan ikke si jeg gledet meg.

Lettelsen var derfor stor da isolasjonsperioden gikk mot slutten uten verre symptomer enn en kraftig forkjølelse.

Det viste seg at jeg hadde tatt gleden på forskudd – symptomene ble verre rett etter at jeg trodde det hele var over. Tilsynelatende ut av det blå kom en tørrhoste med anfall så kraftige at jeg knapt fikk puste, kombinert med utmattelse, svimmelhet, tungpustethet og konsentrasjonsvansker – og det ville ikke forsvinne!

Store kontraster

Tre måneder senere henger symptomene fortsatt igjen og hemmer meg betydelig i hverdagen. Bare det å gå opp en trapp føles som å bestige et fjell, og jeg blir så andpusten at jeg må sette meg ned for å hvile etter å ha gått opp to etasjer.

Musklene mine er også så svake at det er slitsomt å helle et glass vann. Det verste er likevel hvor vanskelig det er å konsentrere seg.

Jeg har måttet sette alt av eksamener og verv på vent, og jeg orker fortsatt ikke å være produktiv mer enn et par timer hver dag. Å gå fra å være aktiv og i god form til å føle at kroppen kjemper mot deg over natten, er ikke gøy. Disse ettervirkningene unner jeg ingen.

Forrige fredag ble koronasertifikatet lansert, et digitalt, grønt kort som gir litt av friheten vår tilbake – i hvert fall for dem som regnes som «beskyttet». For dem som fortsatt står i køen for vaksine, er derimot situasjonen den samme.

Ikke ta lett på det

Lysten til å reise og få friheten tilbake har gjort at enkelte begynner å ta lett på smitteverntiltakene, og noen vurderer til og med å la seg smitte med vilje for å oppnå beskyttelse.

Heldigvis blir de fleste friske fra korona etter et par uker. Likevel er det opptil én av fem som fortsatt har symptomer etter tre måneder, såkalt long-covid.

Dette rammer ikke bare eldre eller dem i risikogruppene. Dette kan ramme alle, uavhengig av alder og helsestatus.

Jeg har derfor så innmari lyst til at alle skal forstå at dette viruset ikke er noe man skal ta lett på, for selv om du er utenfor risikogruppen og risikoen er lav for at det kommer til å ta livet av deg, så kan det være ganske så kjipt for det.

Hilsen en med et (ufrivillig) grønt koronasertifikat.

