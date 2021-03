Takk for at også du glipper på reglene, Erna!

Oscar Christopher Husebye (20) Høyres Studenter

Nå nettopp

Vi må være rause nok til å tilgi en som beklager, skriver Oscar Christopher Huseby (20). Foto: Berit Roald

Er det noe vi trenger nå, er det ekte forbilder, med sine feil og mangler.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Med denne overskriften kommer antagelig kommentarfeltet til Aftenposten til å koke over av sinte, frustrerte og slitne mennesker.

Statsminister Erna Solberg (H) var på Geilo og brøt smittevernrådene. Politiet skal undersøke om det er brudd på en forskrift også. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det ikke er det.

Norge, og Oslo-regionen spesielt, er særdeles hardt rammet av pandemien og de strenge reglene og rådene fra myndighetene. Som student blir det spesielt vanskelig. Derfor er det ordentlig synd at statsministeren, som hver eneste dag det siste året har stått i rampelyset og formidlet de viktige rådene, klarte å bryte dem én gang.

Samtidig er det litt godt også. Sannheten, uansett hvor mye man ønsker å tilsløre det, er at lederne våre, politikerne våre, også er mennesker. Helt vanlige mennesker som deg og meg. Som kan gjøre feil.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Rause nok til å tilgi

Solberg har beklaget. Med rette. Lagt seg paddeflat. Men hun fortjener også vår respekt. Det er veldig lett å kritisere andre mennesker uten å ha selvinnsikt nok til å kritisere seg selv.

Faktum er at det er lett å glemme seg, gjøre en feil eller bli revet med. Uten å isolere seg totalt, er det vanskelig – til enhver tid – å overholde alle råd og anbefalinger. Det er fort gjort å stå litt for nærme en annen i kassekøen. Det er lett å møte litt flere på én uke enn man egentlig bør. Og det er lett å misforstå noen av reglene selv om man forsøker å forstå dem.

Betyr det at det er greit? På ingen måte. Har man gjort noe som er et alvorlig brudd på smittevernrådene, må man ta konsekvensene. Men vi må være rause nok til å tilgi en som beklager.

Oscar Christopher Husebye (20), Høyres Studenter, folkevalgt i Oslo. Foto: Privat

Ingen er ufeilbarlige

Jeg er helt overbevist om at dersom vi skal komme raskest mulig gjennom resten av pandemien, må vi også være rause med hverandre. Rause nok til å skjønne at ikke alle har det godt nå, og rause nok til å tilgi dem som måtte gjøre noe dumt én gang.

Vi tjener på at konfliktnivået er lavt. Jeg er sikker på at både Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran og Erna Solberg virkelig og oppriktig er lei seg for å ha brutt smitteråd. Jeg mener vi ikke skylder dem en heksejakt, men en takk for at de og så mange andre står på for landet vårt i en vanskelig tid.

Brudd på smittevernråd er ikke bra. Vi må stå sammen i den gedigne nasjonale dugnaden for å komme gjennom pandemien. Lakmustesten blir også hvordan vi behandler hverandre gjennom den, og om vi klarer å akseptere og tilgi en beklagelse.

Jeg vil takke deg for at du er menneskelig, Erna. Er det noe vi trenger nå, er det ekte forbilder, med sine feil og mangler. Ingen er ufeilbarlige.

Les også Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften

Les også Jeg vil også ha friheten min tilbake

Les også Til dere som ikke bor i Oslo. Jeg forstår at dere ikke forstår.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.