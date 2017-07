Julius (19) anbefaler: Disse seriene tar superheltsjangeren et steg videre

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Julius Aleksander Mikkelsen (19) fra Drammen.

Film å se:

Ikke alle filmer trenger å være særlig gode for å være verdt å se. Med noen av dem holder det simpelthen at de er interessante og har noe spennende å fortelle.

Mr. Nobody er en sci-fi film med Jared Leto i hovedrollen som Mr. Nobody, den siste dødelige mannen på jord. Han forteller om livet sitt og hvordan alle de forskjellige valgene gjennom livet hans kunne ha spilt ut i alternative hendelsesforløp, og hvordan dette ville ha påvirket ham.

Selv om slike sci-fi filmer ofte kan virke ganske overveldende, synes jeg at Mr. Nobody fungerer fordi den ikke prøver å presse på deg et overkomplisert plott, men heller ønsker å vise deg livet gjennom de små øyeblikkene.

TV-serier å binge:

Både Jessica Jones og Legion er must see-serier, som på mesterlig vis tar opp hvordan det er å slite med PTSD etter seksuelt misbruk, og hvordan psykiske lidelser kan oppleves ulikt.

De tar superheltsjangeren et steg videre mot det personlige og angstfylte, og de skaper beundringsverdige helter gjennom portretteringen av virkelige mennesker i virkelighetsnære omgivelser.

Seriene er særlig gode fordi de utfordrer samfunnets normer på en vidunderlig skarp og rampete måte, som gjør at det blir vanskelig å legge dem fra seg, selv når man er borte fra skjermen.

Ting å lese:

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy er en sci-fi-trilogi i fem deler skrevet av Douglas Adams. Den omhandler de usannsynlige eventyrene til Arthur Dent som følger etter at han blir konfrontert med at huset hans, og planeten for øvrig, blir utslettet for å skape rom til en galaktisk landevei som viser seg å være fullstendig overflødig.

Bøkene er perfekt britisk humor som fikk meg til til å humre fra perm til perm. En solid dose oppløftende, fiktiv galskap.

