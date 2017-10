Ting går for langt, og nå må vi faktisk snu. Vår generasjon er den første som vokser opp i en heldigital hverdag. Alt ligger åpent og tilgjengelig.

Dette i seg selv er jo fantastisk, men for noen har ordene åpent og tilgjengelig brent seg fast med helt andre assosiasjoner. Vi må ta et oppgjør med delingskulturen før det er for sent.

Utenkelige konsekvenser

Å ta, lagre og dele nakenbilder, sexvideoer eller noe annet mot den avbildedes ønske, eller rett og slett uten at de vet det, kan ha utenkelige konsekvenser.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nå tenker jeg ikke på at noen få blir dømt for deling, men de livene som blir delt og i mange tilfeller hengt ut.

Noen gruer seg til bursdagen sin fordi de er redd for at noen skal legge ut uønskede bilder på Facebook av dem med en hilsen.

Noens liv blir ødelagt. Knekt i to av noe som de har null kontroll over. Noe ingen skal måtte gå gjennom.

Vi ser at altfor få har kunnskap om nettvett og sikker mobilbruk, ifølge den nye undersøkelsen fra Norsk senter for informasjonssikring. Dette er kritisk og viser at dagens opplæring ikke fungerer.

Trenger gode lover

Nå er det på tide å trappe opp intensiteten. Det må informeres om konsekvensene, opplæringen må bedres i skolene, og sakene må håndteres seriøst hos politiet.

Vi trenger gode lover som beskytter barn og unge, og utdannede helsesøstre og psykologer som vet å håndtere ulike situasjoner.

Utviklingen går altfor raskt til å sitte på bakbeina. Rammene, oppfølgingen og dybdeforståelse må utvikles, og det haster.

For sammenligningen er ikke uten realitet: Hva om det var bilbruk, ikke mobilbruk, som hadde eksplodert uten nødvendig trafikkopplæring?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.