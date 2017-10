Jeg vil drive med musikk. Ikke sitte på en buss hele dagen.

Regjeringen har levert forslaget til neste års statsbudsjett. Som 15-årig elev i videregående skole kan jeg ikke si meg spesielt imponert.

Etter å ha lest at de ønsker å øke grensen for å få borteboerstipend fra 40 kilometer til 60 kilometer, ble jeg faktisk veldig skuffet.

Lang reise

Selv er jeg fra Fåberg, en liten bygd nord for Lillehammer. Jeg valgte å gå på Gjøvik videregående skole, nøyaktig 50 kilometer unna der jeg kommer fra, fordi det er den nærmeste skolen med musikklinje.

Jeg valgte å flytte fra Fåberg til Gjøvik fordi det ville tatt 1 time og 15 minutter med buss hver vei dersom jeg ble boende i Fåberg. Når jeg i tillegg får helt gyldig borteboerstipend fordi jeg oppfyller kravet om at man må bo 40 kilometer unna hjemmet for å få støtte, var valget enkelt.

Jeg har til nå fått mulighet til å drive med musikk, noe jeg ikke hadde hatt mulighet til om jeg hadde gått på Lillehammer VGS.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at de ønsker å endre minimumsgrensen, fra 40 kilometer til 60 kilometer, slik at de kan spare noen kronestykker i året.

Jeg og flere av mine venner på Lillehammer vil ikke ha retten til å få borteboerstipend hvis denne endringen blir vedtatt.

Et slikt vedtak vil i praksis bety at vi som er fra Lillehammer som går på Gjøvik VGS, enten må reise to og en halv time i buss hver dag, eller bytte skole, og dermed slutte på musikklinjen.

Uakseptabelt

Dersom vi må bruke over to og en halv time hver dag på å reise til og fra skolen, vil det bli en fysisk og psykisk belastning for oss.

Vi vil bli nødt til å stå opp før hanen galer for å rekke bussen, og vi vil ikke være hjemme før vi skal videre på trening og andre aktiviteter.

I tillegg vil all tiden man kommer til å måtte bruke på reising gå utover skolearbeidet. Vi snakker om over 12 timer på buss hver eneste uke. Det vil bli 1425 timer i løpet av tre år på videregående skole. Det er uakseptabelt og unødvendig!

Gjøvik VGS er en musikklinje for hele Vest-Oppland. Jeg synes alle burde ha muligheten til å kunne bo og studere på samme sted. Også de som kommer fra grisgrendte strøk der fagmiljøene man selv ønsker å være en del av, kanskje ikke eksisterer.

Kjære regjering, jeg vet ikke hva dere hadde i tankene da dere foreslo denne endringen. Hvis dere virkelig vil satse på utdanning, ungdom og frihet til selv å velge studieretning, må dere beholde borteboerstipendet med samme kriterier som i dag.

Jeg vil drive med musikk. Ikke sitte på en buss hele dagen.

