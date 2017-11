Gym har sine hensikter, men de kommer ikke alltid til uttrykk. Selv anser jeg meg selv som godt trent og som en som gir jernet i faget. Likevel vipper jeg mellom tre og fire.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bør få velge

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Selv er jeg ganske glad i å løpe, og når jeg er i klatrehallen, er jeg i mitt ess. Likevel får jeg ingen rettferdig måling av innsatsen min: Jeg er nemlig elendig i ballspill, sving og russisk folkedans.

I stedet for å få uttelling for mine mange løpe- og klatreøkter, må jeg i stedet forsøke å bli god i noe jeg aldri kommer til å satse på.

Gym skal teste oss i et mangfold av idretter, men slik jeg ser det, er det for liten tid til å utvikle ferdighetene i hver gren.

Jeg eier ikke rytme og får det heller ikke etter to kurs med dans. Jeg kunne danset hjemme, men jeg prioriterer heller idrett som motiverer meg til å trene.

På IB (International Baccalaureate) gir man elevene den muligheten: De er pålagt å trene, men har egentrening som de kan praktisere utenfor skolen.

Slik får man uttelling for hard trening, i tillegg til at man har valgfriheten til å velge det man selv ønsker å trene. Sånn kunne jeg ønske det var for oss andre også.

Gi oss tid eller la oss velge

Det er som regel de samme som glemmer gymtøyet og som dermed dropper gymtimene. Disse elevene blir ikke mer motiverte av å måtte være eller bli god i mange idretter på veldig kort tid. Jeg forstår at forsøket med å variere mellom mange ulike idretter kan være en fordel for mange, men når jeg først lærer meg noe på skolen, så vil jeg bli god i det!

Så kjør på med russisk folkedans i flere måneder om det er det som skal til for at vi skal bli gode i det, eller la oss utforske og finne en idrett selv.

