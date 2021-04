Jeg var med på «Norges tøffeste». Dette lærte jeg.

Julie Jespersen Hansen (19)

Julie Jespersen Hansen (19) var deltager i årets sesong av «Norges tøffeste» på NRK. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Hva vil det egentlig si å være tøff?

Jeg har vært deltager i årets sesong av Norges Tøffeste på NRK. Det var et kult konsept, og jeg skulle gjerne gjort det igjen. Etter innspilling satt jeg igjen med mange inntrykk og følelser. Det var overveldende, men på en god måte.

Selvfølgelig var det kjipt å være førstemann som måtte forlate programmet, men likevel ser jeg på deltagelsen som en seier i seg selv. Det var over 900 søkere, og det var kun ti som ble plukket ut. Jeg var en av dem!

Ikke gi opp

Av oppholdet lærte jeg at folk reagerer forskjellig når det kommer til å takle et tap eller nederlag. Selv har jeg bestemt meg for å prøve å se det positive i det negative. Det har hjulpet meg langt innen idrett og ellers i livet.

Et tap for meg er ikke nødvendigvis et nederlag så lenge jeg har gitt alt. Det å gi opp anser jeg som et tap.

Julie Jespersen Hansen (19). Foto: Skjermdump: NRK

Selvfølgelig er det lov å være lei seg og kjenne på skuffelse om det ikke går som man håpet. Men jeg tror det er viktig å legge disse følelsene bak seg og ikke la de negative følelsene ta overhånd. Det er ingen lett oppgave, men det er et valg du kan ta.

Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Jeg synes det er gøy at folk tør å skrive til meg, selv om jeg ikke kjenner dem.

Frierbrev

Og frierbrev er det også blitt en del av. Det begynner å nærme seg en god bunke. Blant annet har jeg fått et voldsomt fint dikt, og en av dem ville giftet seg med meg på dagen. Det synes jeg er litt morsomt.

Men hva vil det egentlig si å være tøff?

Det er veldig mye forskjellig, og alle er tøffe på forskjellige måter. For eksempel var alle som var med på programmet, tøffe på hver sin måte. For meg handler det om å utfordre seg selv og sine egne grenser.

Men det å være tøff innebærer også at man er en snill person som er grei mot andre. At du tar vare på dem rundt deg, er minst like tøft som mye annet.

Julie Jespersen Hansen (19) sammen med programleder Jørgine Vasstrand. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Mange ser kanskje for seg at det å være tøff handler om å være beinhard. At man er villig til å tråkke ned andre for å selv komme seg opp og frem. For meg er dette det motsatte av å være tøff.

Tøffhet for meg er å kunne stå opp for seg selv og andre i ubehagelige situasjoner. Tøffhet er å være med å bygge hverandre opp. Dette hadde jeg lyst til å formidle gjennom min deltagelse i Norges tøffeste.

