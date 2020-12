24. desember: Ingen har imponert meg mer enn de eldre

Christine Rønnfeldt (20) Pleieassistent på sykehjem

Nå nettopp

De eldste blant oss må feire med frykten for at de aldri får se en verden uten munnbind og plasthansker, skriver pleieassistent Christine Rønnfeldt (20). Foto: Privat

Denne julen er annerledes for alle. For de eldste er den ekstra spesiell.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

Jeg gruet meg til 24. desember 2019 fordi jeg skulle feire jul på sykehjemmet. Jeg visste at jeg kom til å feire jul med de sterkeste menneskene jeg kjente.

Jeg skulle feire med han på 100 år som kjempet for oss under krigen. Hun som hadde fått fri fra kreftbehandling for å få en «behagelig» jul. Hun som var for syk til å delta i begravelsen til mannen dager før julaften.

Jeg skulle feire med mine helter. Likevel vegret jeg meg for å møte på jobb. Jeg vegret meg fordi jeg ikke visste om det kom til å bli en dag fylt med glede og kos eller sorg og skuffelse.

Et overraskende svar

Hvem skulle hjem til familien? Hva med hun som ikke hadde familie igjen? Hva med han nye som ikke hadde turt å hilse på de andre ennå? Hvordan skulle mine handlinger gi dem en god dag?

Her om dagen tok jeg en telefon til en av damene på sykehjemmet. Jeg lurte på hva hun assosierte med julen. Kanskje litt for godtroende og naiv forventet jeg et overfladisk svar. Det var ikke det jeg fikk. Det hele endte i en lang samtale jeg ikke var forberedt på.

Hun sa at det er forferdelig å tenke på at det som mest sannsynlig blir hennes siste jul, skal feires med en gjeng som er tvunget sammen av sviktende helse. De ansatte som skal gi henne en god julaften, er der på overtid eller fordi de ikke har klart å bytte vekk vakten. Julegavene hun får, må leveres på døren og deretter sprites før hun kan få dem.

Det er så umenneskelig og sterilt.

De eldres bekymringer

2020 har vært et ubehagelig år for oss alle. Det har vært et år fylt av uvisshet og frykt. Vi har alle kjent på innstramminger vi gjerne skulle vært foruten. Likevel er det viktig å huske på den delen av befolkningen som lever under de strengeste tiltakene.

For mens frykten hos mange handler om uvissheten om eksamen kan gjennomføres som planlagt, mulig nedstenging av folkehøyskoler, eller om jobbreisen kan tas, handler den for andre om en reell dødsangst.

Frykten for om kroppen vil klare å kjempe mot et virus som har tatt så mange andre liv. Frykten for at du aldri får se en verden uten munnbind og plasthansker. Frykten for at siste gang du fikk kjenne på nærkontakt i løpet av ditt 90 år lange liv, var i mars 2020.

Nytt perspektiv

I år skal jeg også feire jul på sykehjemmet. I motsetning til i fjor er det ingen andre steder jeg heller vil være. Ingen imponerer meg mer enn eldre i vanskelige situasjoner.

Julaften 2019 ga meg mange nye inntrykk og perspektiver i livet. Jeg så hvor mye glede en litt for brent svor på ribben kunne gi. Jeg så hvor mye latter det skapt, da jeg presterte å servere rødvin i et konjakkglass. Og jeg var vitne til at en stolt 94-åring åpnet mandelgaven.

Jeg håper og tror det er slike julefeiringer som finner sted på sykehjemmene rundt om i landet. Samtidig håper jeg du vil bidra med å vise omsorg overfor dem som ikke har en plass rundt disse bordene.

Jeg er sikker på at hun gamle damen i nabohuset hadde satt pris på et kort i postkassen, en strødd innkjørsel og en sang på døren. anskje det er akkurat dette du skal starte din 24. desember med?

God jul.

Hva er ekstra viktig å huske på denne julen?

– Julen 2020 vil for alltid bli husket som veldig spesiell. Denne julen skal jeg sende en ekstra tanke og avstandsklem til alle som av ulike årsaker blir sittende alene. Jeg håper julen 2020 vil øke rausheten vår i årene fremover for dem som feirer jul alene for femte, tiende og tjuende gang på rad.

Vil du lese mer fra vår julekalender?

Det kan du gjøre her.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.