Alisar Abd Alkader Leder for Lillestrøm AUF og har bakgrunn fra Palestina

15 minutter siden

Bildet er privat og viser debattanten selv (t.h) under en demonstrasjon i Oslo 9. august.

Hva kan vi gjøre som enkeltpersoner?

9. august var jeg på en markering som Palestinakomiteen i Norge arrangerte. Vi var rundt 150–200 mennesker som samlet oss på kort varsel. Men det var noe som vekket oppmerksomheten min: hvor lite presse det var.

Etter tre dager med bombing i Gaza var 16 barn blitt drept og over 350 sivile hardt skadet. 16 barn som hadde en stor fremtid foran seg, som hadde håp og drømmer.

Mange av barna som bor i Gaza, har hatt forferdelige opplevelser i livet. De har opplevd å miste hjem og familiemedlemmer, og mange har levd i frykt hele sitt liv uten å vite hva som er i vente.

Det vi kan gjøre

Jeg blir irritert, trist og ikke minst sint over at så mange barn ikke får menneskerettigheter de har krav på. De er uskyldige barn som drømmer om et selvstendig land med muligheter for et bedre liv.

Hva kan vi gjøre som enkeltpersoner? Jo, vi kan bruke stemmen vår og fortelle om konflikten. Vi kan gjøre det pressen ikke gjør nok. Og vi kan lage arrangementer og vise frem kulturen.

Det er ikke nok at politikerne har bestemt at varer som er produsert i ulovlig okkuperte områder, skal merkes i butikken. Vi må boikotte dem helt. Og i stedet for å handle rekordmye med Israel kan norske aktører heller donere penger til de barna som har mistet foreldrene sine.

Mer enn et land

Jeg er født og oppvokst i Norge, men har bakgrunn fra Palestina. Noen reagerer på hvorfor vi danser vår tradisjonsdans (dabke) på demonstrasjoner, siden det som skjer, er trist. Men dansen er ikke ment som en feiring. Det er for å vise frem tradisjonene våre.

Palestina er ikke bare et land. Det er et folk med fin tradisjonell musikk, dans, mat og ikke minst historie – som må deles.

Det er viktig at vi vekker folks oppmerksomhet sånn at vi sammen kan vise og legge press på politikerne om at situasjonen i Palestina må gjøres noe med.

Vi må donere mer penger til Palestina og ikke minst ta godt imot palestinske flyktninger, slik vi tar imot flyktninger i andre land. Saken kan ikke legges død selv om den har vart i flere år.

Vi må fortsette legge press på mediene og få folks oppmerksomhet om saken. Det gjelder både unge og voksne, men også politikere!

