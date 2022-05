Argumentene for å legge ned Honours-programmet er ikke holdbare

Lydia Lye (19) Kommende student

8 minutter siden

Jeg advarer mot å dra Honours-programmet inn i en unyansert enten-eller-debatt, skriver Lydia Lye.

Dette behøver ikke å stå mellom studentene «som trenger det minst» og «som trenger det mest».

I 2020 ble hele verden satt ut av spill av en usynlig kriger, covid-19. Vi merket konsekvensene i form av sykdom, død og et nedstengt samfunn. Hva reddet verden? Jo, forskning og vitenskap.

I møte med pandemien ble det rekordraskt utviklet vaksiner som gjorde at samfunnet kunne åpne opp igjen. Få er imot denne type medisinsk aktivitet, forskning og nyskapning.

Fakta Debatten om Honours-programmet Honours-programmet er et tverrfaglig treårig studium som er blitt tilbudt ved UiO siden høsten 2019.

Her får studentene blant annet et eget mentorteam. UiO selv skriver på sine nettsider at studiet «retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter». Studentene tar ti ekstra studiepoeng i året over tre år.

Hvorfor ha et studieprogram som gir ekstra hjelp til studenter som allerede er på topp? spurte Astrid Marie Foss Claussen, fylkesstyremedlem i AUF Oslo, i et leserinnlegg på Si ;D. Hun ønsker å legge ned programmet og bruke ressursene annerledes.

AUF bør legge bort tanken om ideologisk overstyring av universitetene, svarte Oscar Chr. Husebye i Høyres Studenter og Stine Bentzen (18) i Unge Høyre.

Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved UiO, mener programmet bidrar til fornyelse. Vis mer

Men en studieplass på medisin er kostbar. Det koster å utdanne leger. Dette aksepterer vi fordi vi har tillit til at de som gjennomgår medisinstudiet, blir fremtidens leger, forskere og behandlere.

Ingen vil legge ned medisinstudiet fordi det er et kostbart «elitestudium» rettet mot de studentene som har mest ressurser, og som i utgangspunktet trenger minst hjelp.

Viktig program

På samme måte som med kompleks sykdom konfronteres vi i dag med sammensatte og altomfattende samfunnsutfordringer som krever særlig innsats og ressurser. I et slik landskap trenger vi de som er villige til å satse ekstra på fag og forskning.

Skal vi løse fremtidens klima-, bærekraft- og miljøutfordringer, er vi avhengige av en ny type tenkning. Således er Honours-programmet ved Universitetet i Oslo svært viktig med sin tverrfaglige tilnærming til problemstillingene.

De siste ukerne har det vært debattert, blant annet i Aftenposten Si ;D og på Dagsnytt 18, hvorvidt Honours-programmet bør nedlegges. Motstandere av studiet mener at det ikke skal brukes ekstra ressurser på de studentene i Norge med høyest karaktersnitt.

Det argumenteres for at man heller bør bruke tid og penger på de som strever både med fag og motivasjon. På Dagsnytt 18 argumenterte Astrid Marie Foss Claussen fra AUF med at det feil å bruke ressursene på elitestudentene foran de som sliter, siden «de samme pengene ikke kan brukes to ganger».

Dette er, etter en min mening, kortsiktig og en uholdbar retorikk.

Trenger ikke et skille

De pengene som investeres i fremtidens tenkere, forskere og fagutviklere, er penger som vil komme fellesskapet til gode. Derfor mener jeg at å legge ned Honours-programmet representerer en manglende evne til langsiktig tenkning og fremstår som en kortslutning.

Jeg advarer mot å dra Honours-programmet inn i en unyansert enten-eller-debatt. Det behøver ikke å stå mellom «de som trenger det minst» og «de som trenger det mest».

Vi trenger ikke et skille mellom de «umotiverte» og de «motiverte». For vi har, heldigvis, en lang sosialdemokratisk tradisjon i Norge.

Et samfunn som er best mulig for flest mulig, gagner fellesskapet. Det er grunnleggende viktig og bra.

Ikke et hinder

Det handler om perspektiv. Det handler om de store prinsipielle linjene og vår felles fremtid.

Vi står overfor altomfattende samfunnsendringer og globale utfordringer vi ikke aner rekkevidden av.

Hvem skal da lede oss? Hvem skal ta samfunnsansvar? Hvem skal se de store linjene? Tenke fremover? Se muligheter?

Honours-programmet er ikke til hinder for fellesskapet. Tvert imot.

Utfordringene er mange. Konkurransen der ute er beinhard. Velkommen til virkeligheten!

