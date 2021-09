Takk til alle som stemte! Uten dere hadde Norge bukket under.

Hubert Hilla Elev (17)

Nå nettopp

På Valkyrie plass i Oslo var det lang kø for å forhåndsstemme.

Men vi kan bli enda bedre.

Det var det valget. Venstresiden vant og Jonas Gahr Støre (Ap) blir Norges neste statsminister. Hvordan regjeringen vil se ut, er for tidlig å si noe om så lenge Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder kortene tett inntil brystet og det forstatt er uavklart hvilken rolle SV skal spille.

Takk for engasjementet

Nordmenn over hele landet har gått til stemmeurnene for å stemme, noe som er både en plikt og et privilegium. Også ungdommene har gjort det bra i år, med yrende ungdomspartier og samfunnsengasjerte borgere.

Ingen grupper må føle seg fremmedgjort av politikken, mener Hubert Hilla (17).

Uansett politisk ståsted kan vi enes om at vi er heldige her i Norge som har en så høy valgdeltagelse blant både ungdom og voksne. Takk! Uten dere ville ikke Norge holde seg gående. Men vi kan bli enda bedre.

For det er fortsatt litt rom for forbedring: Året valgdeltagelse på 76,5 prosent er 1,7 prosentpoeng lavere enn under valget i 2017. Denne trenden kan vi ikke la utvikle seg.

Demokratiet er drivkraften

Vi må fortsette å kjempe for et mer inkluderende politisk landskap og passe på at ingen grupper føler seg fremmedgjort av politikken.

Demokratiet må opprettholdes slik at generasjonene som kommer etter oss, også kan nyte godt av velferd, næringsliv, utdanning og andre viktige sektorer.

Jeg kan ikke uttrykke sterkt nok hvor viktig det er med et yrende demokrati som inkluderer alle i Norge, uansett identitet eller tilhørighet.

Så til alle som leser dette: Fortsett å engasjere dere i norsk politikk. Ta med andre på ferden, for demokrati er for alle. Snakk med ungdom, snakk med voksne. Prøv gjerne å få flere med i politikken. Sammen bygger vi landet, steg for steg, stemme for stemme.

