Tenk på de elevene som blir vurdert med trynefaktor!

Vivianné Bach (16) 2. nestleder, Aker Unge Høyre

9 minutter siden

Vivianné Bach er 16 år og 2. nestleder i Aker Unge Høyre.

Trynefaktor er en risiko. Eksamen kan være en måte å vise sannheten.

I et Si ;D- innlegg skriver Silje Larsen Otterdal (18) at «eksamenskarakteren knuser muligheten for å komme inn på drømmestudiet».

Her mener jeg det kan gå begge veier. Jo, du kan ha en lærer som gir deg den karakteren du fortjener. På den andre siden kan du ha en lærer som misliker deg og gir deg dårligere karakter.

Eksamenskarakteren kan være en måte å vise frem sannheten.

Trynefaktor er en risiko

Alle har sikkert hatt den læreren som gir deg en lavere karakter enn det du fortjener.

Jeg er bekymret for de elevene som blir vurdert med trynefaktor, de som skal på utveksling, tidligere kull, utvekslingselever og for 03- og 04-kullet som kan gå glipp av en viktig lærdom for videre studier og videregående skole.

Eksamen er den ene muligheten hver elev har til å bli vurdert av en ekstern sensor. En vurdering som ikke går på bekostning av kjemien med læreren.

Eksamen bør gjennomføres

Jeg fikk ikke hatt eksamen i fjor. Da gikk jeg i 10. klasse. Nå skal jeg mest sannsynlig ha eksamen på videregående, hvis ikke korona, restriksjoner og hjemmeskole varer lenger enn tre år.

Å avlyse eksamen i år vil være å gjøre oss elever en bjørnetjeneste.

Man vil uansett møte på en eksamen senere i utdanningen. Elever som har hatt eksamen, føler seg mer forberedt enn koronakullene som ikke har hatt det.

Jeg har full forståelse for at eksamen tidligere er blitt avlyst. Men nå er den beste løsningen å tilpasse eksamen til koronaskolen vi elever har gått igjennom.

For de elevene som blir vurdert med trynefaktor, kan en eksamen være redningen – nettopp for å komme inn på drømmestudiet.

