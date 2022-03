Det er grenser for hva man skal skjerme barn og unge fra

Nina Vinslid 17 år

13 minutter siden

Opplevelsen var at dommerne jaget oss ut av rettssalene, skriver debattanten om møtet med Oslo tingrett.

Vi kom tingretten for å lære, men ble møtt med avvisning.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

«Dette er en kjedelig rettssak.»

«Denne saken er litt for voldelig for dere.»

«Det er bare papirarbeid.»

Dette er noen av argumentene dommerne brukte for å få meg og resten av klassen min ut av forskjellige rettssaker.

I februar besøkte Rettslære 1-klassen min Oslo tingrett. Vi skulle se på offentlige saker om blant annet konkursbegjæring, narkotikaovertredelse og oppførsel i påvirket eller beruset tilstand.

Vi kom dit og var klare for å utfordre komfortsonen vår. I stedet ble vi møtt med avvisning. For meg virket det som at de fleste dommerne ønsket at rettsmøtene ble holdt bak lukkede dører. Og at ungdommer overhodet ikke hadde noe der inne å gjøre.

Dårlig følelse

Hovedregelen er at alle rettssaker er åpne. Det finnes unntak, slik det står i Domstollovens paragraf 124. Da heter det at saken går for lukkede dører, og publikum har ikke adgang.

Men klassen vår skulle se på saker som gikk for åpne dører. Avvisningene vi ble møtt med, hadde dermed ikke noe grunnlag i loven.

Det dommerne sa til oss, var selvfølgelig bare oppfordringer til ikke være der. Vi kunne kanskje ha gått inn i salen uansett. Men som elev, og her den svake part, ga det en følelse av å være veldig lite velkommen.

Opplevelsen var at dommerne jaget oss ut av rettssalene.

Viktig lærdom

Vi dro ikke til tingretten for å gå på sightseeing. Vi kom for å lære om samfunnet og være en del av det. Vi ønsket bare å se på en rettssak og nå en del av læringsmålet vårt.

Dermed ble det en stor skuffelse ikke å bli invitert inn fordi vi er «for unge».

Det finnes en grense for hvor mye man skal skjerme barn. Å lære om rettssystemet må vel være en del av det å bli voksen?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!