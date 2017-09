Er det slik verden blir?

Barna bytter ut leketøysbutikkene med Apple store.

Vi møtes på Wii sport istedenfor fotballbanen.

Bytter ut kino med virtuelle briller og kjøper matkasser istedenfor å dra i butikken.

Jeg bekymrer meg for generasjonen som kommer etter oss.

Gjelder alle

Da jeg var liten, spilte jeg brettspill med bestemor og bestefar, jeg var ute med venner og ringepigget.

Måten vi fant ut hvem av guttene i nabolaget alle var hos, var å sjekke hvilket hus alle syklene lå utenfor. Nå treffes folk på Snapchat og FaceTime.

Hva skjedde med å komme rullende i de kule nye rulleskoene, og ikke classywalkene?

Jeg mimrer tilbake til da jeg skrøt av å få en ny beyblade (slags snurrebass), ikke en ny Iphone. Da vi flørtet med jentene i en runde «nødt eller sannhet», ikke ved å sende en «poke» på Facebook.

Vi blir mer og mer fastlåst til skjermen. Ikke bare min generasjon, men mammas, besteforeldrene våres. Småsøsknene våre har allerede begynt - i en alder lenge før vi kunne drømme om den første Nokia-telefonen vår.

Det er ikke en slik verden jeg ser for meg. En verden hvor vi låser oss inn i virtuell verden vi ikke klarer å løsrive oss fra.

Gjennom knust skjerm

Det burde ikke bli slik at generasjonene etter oss ikke lenger vet at det er greit å be den søte jenta i klassen med på kino, selv om hun ikke har sveipet deg til høyre ennå. Eller at forholdet ikke er et faktum før det står på Facebook.

Kommer det til å bli slik at generasjonen etter oss drar på museum for å se en sykkel? Er vi på vei til å tape krigen mot teknologi?

Bli så slappe og usosiale for omverdenen at vi velger å se den gjennom et knust skjermglass? Er det en slik retning teknologien tar?

Ikke misforstå meg, jeg er muligens en av teknologiens største fremsnakkere. Jeg elsker alle mulighetene den gir oss.

Selv kan jeg sitte i timevis og endre på tall og bokstaver for å få skjermen til å se pen ut.

Det jeg er redd for, er at i den verdenen vi lever i nå, der mobilen er vår beste venn, tar vi to skritt tilbake isteden for ett frem.

