La meg først påpeke at dette ikke er nok et sutreinnlegg om hvor synd det er på oss. Faktum er at alle taper på denne situasjonen. Hver og én. Men nå som det er lys i enden av tunnelen og samfunnet gradvis løsnes opp igjen, tar jeg meg friheten til å spørre: Hvorfor er det igjen kvinnelige fotballspillere som taper?

Stille fra idrettsministeren

Da vår kultur- og likestillingsminister Abid Raja i forrige uke tok kontakt med fotballklubbene på landets øverste nivå, glemte han noe. Kvinnene. Igjen. Ikke én eneste av toppserieklubbene ble kontaktet av det som skal være hele Norges idrettsminister. Da begynner jeg å lure.

I flere år har det blitt ropt høyt om urettferdigheten i Fotball-Norge. Planer blir laget, nye løfter er blitt lovet bort, og for all del har forbedringer skjedd. Men nå når de nye retningslinjene trer i kraft, kommer kvinnene til kort. Igjen.

Satt på sidelinjen

Torsdag ble det klart at øverste nivå kan starte opp igjen om man følger strenge retningslinjer for å unngå smittespredning. Forståelig, naturlig og udiskuterbart.

Men størstedelen av toppseriens spillere er nødt til å ha en deltidsjobb ved siden av å være toppidrettsutøver. Å spille fotball på det øverste nivået i Norge er for dem ikke inntektsbringende nok. Det er rett og slett ikke mulig å følge de nye tiltakene som kreves.

Så da står vi her igjen. Kvinnefotballen er benket på sidelinjen. Hvorfor? Jeg venter fortsatt på et godt svar. For mens Fifa-rangeringen viser Norges kvinnelandslag i fotball som nummer 12 i verden, er herrene på en god 44. plass.

Igjen, jeg må spørre: Når skal resultater gi resultater?

