- Stonewall-opprøret regnes som begynnelsen for den moderne homobevegelsen.

- På 60-tallet var homofili forbudt i 49 amerikanske stater. I New York var alle former for «homofil adferd» ulovlig. Flere søkte derfor til egne klubber hvor alle var velkomne.

- Natt til 28. juni 1969 tok flere politimenn seg inn på klubben Stonewall Inn og forsøkte å arrestere flere av gjestene. Gjestene gjorde motstand, og etterhvert oppstod det slåsskamper med politiet, både i baren og i gatene. Opprøret varte i flere dager.

- 28. juni 1970 ble de første Pride-paradene holdt i New York, Los Angeles, San Francisco og Chicago for å markere årsdagen for opprøret. Siden har Pride-paradene blitt en internasjonal markering.

Kilde: Wikipedia, magasinet Blikk, Aftenposten

X