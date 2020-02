I det siste har det vært mye snakk om Var («Video Assistant Referee»), altså videoassistert dømming. Dette innebærer at flere dommere sitter og ser på kampen fra flere forskjellige vinkler. Dommeren har også mulighet til å se på en skjerm i etterkant. Målet er å rette opp feil som dommeren gjør. Ofte kan store feil i fotballen gjøre at en klubb ikke rykker opp eller at man taper en finale.

Bør det ha en plass i fotballen? Da det først ble introdusert, var det mange som likte konseptet. Nå i det siste har det derimot kommet flere negative reaksjoner på bruken av Var.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg synes personlig at det er ganske dårlig, og at det burde endres. Det har på en måte drept fotballen litt. Her er noen grunner til at jeg mener Var ikke fungerer:

Det dreper atmosfæren

Når ballen først går i mål, kan ikke fansen juble helt ennå fordi målet må dobbeltsjekkes med Var. Det dreper atmosfæren at fansen må vente på Var-avgjørelsen, uansett om det er et mål eller et rødt kort.

Det tar lang tid

Hver gang Var kommer inn i bildet, må de sjekke situasjonen flere ganger for å få det riktige svaret. Er det for eksempel snakk om hands innenfor 16-meteren, sjekker man Var etter ti minutter for å se om armen var i en unaturlig posisjon eller om det var med vilje.

Del din mening nederst i saken

Privat

Dommerne blir usikre

Det virker som dommerne får dømme sjeldnere, og at de heller lar situasjonen gå til Var. Det kan for eksempel være en i offside som assistentdommerne kan se at faktisk er offside, men de blir usikre og lar heller VAR ta beslutningen for dem.

Sjarmen med fotball forsvinner

Var har også ødelagt sjarmen med fotball. Det er ikke meningen at alt skal være riktig, det skal gå fint med en dommerfeil eller to.

Om vi skal beholde Var, må dommerne bli mer aktive og stole på seg selv. Hvis ikke tror jeg det er bedre om man bare tar det bort.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.