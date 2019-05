Jeg er heldig.

Heldig, heldig, heldig.

Privat

Jeg er heldig som har en mor som mener at å integrere seg er viktig.

En mor som har tilpasset seg det norske samfunnet, og som lever livet sitt akkurat slik hun selv ønsker.

Jeg er heldig som har tatt av meg hijaben for lenge siden.

Et plagg som gjorde meg liten, og som skjulte identiteten min.

Jeg er heldig som har venner jeg elsker.

Venner som ikke lar ordet «Haram» begrense livene deres.

Jeg er heldig som har en kjæreste.

En kjæreste som elsker meg, og som jeg er med på grunn av min kjærlighet til ham.

Jeg er heldig som får bruke tiden min på det jeg vil.

En tid som går til underholdene fritidsaktiviteter, i stedet for å be og lese i en eldgammel bok skrevet i et fremmed språk.

Jeg er heldig som er norsk.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.