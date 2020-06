Fakta: «Femten i fremtiden» I år feirer Si ;D 15 år! 2. januar 2005 lanserte journalist Liv Skotheim Si ;D-siden i Aftenposten. Hun ville skape en plattform hvor unge kunne uttrykke seg og bli hørt. Det lyktes hun med. Gjennom disse 15 årene har flere tusen unge vært på trykk hos oss, og mange har engasjert, berørt og provosert det norske folk. I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag. De skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden. Linn Riktor Johansen er en av dem som gjorde Si ;D populært tilbake i oppstartsfasen. Hennes krasse penn vekket engasjement hos mange, og hun var tidlig ute med å snakke om tabubelagte temaer som psykisk helse. I dag er hun fremdeles et forbilde ved å være ærlig om de vanskelige sidene ved livet.

Jeg skrev ofte om psykisk sykdom da jeg var yngre. Både jeg og omgangskretsen min var hardt preget. Jeg hadde inntrykk av at vi var en liten gruppe i et samfunn som ellers fungerte godt. I dag ser det annerledes ut. Nå virker det som om ungdom flest sliter.

Flere sliter nå

Allerede da jeg midt i tenårene gikk til psykolog, var det vanskelig å bli tatt seriøst. Psyken så ut til å forverres i takt med hjelpetilbud som ble færre og vanskeligere å nå. I dag er det krise, i dag er det verre enn noensinne. Dere er flere med problemer, og det er færre som kan hjelpe dere.

Etter årevis med utredning og AAP ble det bestemt at jeg skulle over på sosialstønad. For de vet fremdeles ikke hva de skal kalle symptomer som ikke passer med noen diagnostiske kriterier. Da er det vanskelig å få innvilget uføretrygd, selv om man nesten ikke får til noen ting.

Engasjer dere!

Om jeg hadde blitt tatt seriøst da jeg var på deres alder, om apparatet rundt meg hadde fungert, kunne livet mitt vært annerledes nå. Hvorfor ble det slik? Politikere. Som alltid. Om dere ikke allerede engasjerer dere politisk, begynn nå.

Voksenlivet blir fort vanskelig når samfunnet helst ivaretar interessene til de som betaler for seg. Alle som sier noe annet har hverken vært syke nok eller fattige nok. Og fattig blir du av å være syk, særlig om du er ung.

Dere kan endre dette. Stem, og slåss for dere selv. Bygg et samfunn det går an å leve i!

Tre kjappe med Linn Riktor Johansen:

Hvordan var det å skrive i Si ;D?

Jeg hadde mye på hjertet, så jeg følte det var enkelt og terapeutisk.

Er det noe du angrer på at du skrev / eller ikke skrev?

Som voksen er det veldig lett å tenke at man skulle skrevet slik eller slik, men jeg vet at jeg gjorde det beste jeg kunne med mine forutsetninger.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?

Det bør være mulig for unge (uten nedre aldersgrense) å få stemmerett ved å ta en politisk eksamen av noe slag. Den synes jeg for så vidt alle burde ta før de får stemmerett, og den bør tas igjen hvert tolvte år.

