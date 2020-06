Innimellom alle de mørke tankene kom jeg over et lys. Et lys som skinte så svakt at du nesten kunne mistenke det for å være en liten stjerne i slutten av sitt livsløp. Det var mitt håp om et bedre liv. Det var mitt håp om å få kunne leve lenger.

Det var mitt håp om å kunne puste inn lukten av ramsalt og hav og høre måkeskrik. Det var mitt håp om at lungene mine ville fylles opp, enda en gang, med frisk luft. Det var mitt håp om å kunne leve bekymringsfritt.

Etter utallige timer med psykologer og støtte fra familie og venner kan jeg endelig puste fritt. Jeg kan endelig gi slipp på det som plaget meg så lenge. Jeg kan endelig begynne å elske meg selv for den jeg er.

Til den som trenger

Jeg håper du kan finne det lyset som hjalp meg. Jeg håper du kan finne frem det håpet vi alle har i oss. Det håpet som tåler verdens største motgang. Det lyset som tåler verdens sterkeste vindkast.

Hvis du sliter med å finne det frem, la meg hjelpe deg. La meg strekke ut en hånd til deg. La meg gi deg litt av livsgnisten min så du har nok ork til morgendagen. For jeg vil så gjerne se deg smile én gang til.

Har det vært en lett prosess å komme til hektene igjen? Nei, absolutt ikke. Det har vært en bedriten prosess, men det ordnet seg jo til slutt. Det gjør det for oss alle sammen. Derfor ber jeg deg, hvem enn du måtte være, om du sliter eller ikke: Ikke gi opp. Hold ut.

Du kan hjelpe

Jeg har en oppfordring til deg som står side om side med den som lider. Vi må tørre å si følgende:

Jeg kommer til å være der for deg. Ditt mørke har jeg plass til i mitt eget. Jeg kommer til å holde hånden din og stå ved siden av deg til du klarer å stå stødig selv. Jeg kommer til å være lungene dine når det blir vanskelig å puste.

Jeg kommer til å være hjertet ditt, når hjertet ditt er så skjørt og hvert eneste hjerteslag føles som en evighet. Jeg kommer til å ofre en del av meg så du kan få det bra igjen, fordi jeg bryr meg om deg.

Når mørket frister deg sånn, så skal jeg sørge for at jeg står på den andre siden og frister deg med lyset.

Stiller opp med lommetørklær

Jeg kommer til å bry meg om hvert eneste ord du kommer med. Jeg kommer til å gi deg den tiden det er nødvendig for at du skal se på deg selv i speilet og si: Jeg føler på lykke igjen.

Jeg håper det er nok for deg. Jeg håper du velger å leve litt til. Til at du kjenner duften av liljer en varm sommerdag igjen. Til at livsgnisten fyller blodårene dine, og at du føler deg bedre enn du gjorde i går.

Lar du meg tørke tårene dine når alt blir mye? For jeg stiller gjerne opp med lommetørklær og har mange varme klemmer på lager.

