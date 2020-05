Samtidig som vi feiret en ganske annerledes nasjonaldag, fikk Israel en ny regjering. Dette er en dag som vil stå i historiebøkene. Regjeringens fremste mål er å okkupere enda mer palestinsk land. Denne gangen er målet å annektere hele Vestbredden.

Frustrasjon og sinne

Situasjonen på Vestbredden i dag er kritisk for palestinerne. Det kan vanskelig beskrives som annet enn forståelig at mer enn 50 år med okkupasjon fører til frustrasjon, sinne og avmakt hos palestinerne.

Privat

Muren som Israel har bygget opp på Vestbredden, splitter palestinske familier, skiller venner fra hverandre og hindrer palestinere i å dra på skole, jobb og sykehus. I dag bygges det stadig flere og flere ulovlige israelske bosetninger på palestinsk jord.

Faktum er at Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige etter internasjonal rett. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner siden 1967 slått fast at den israelske okkupasjonen av områder på Vestbredden er ulovlig. Men samtidig i fravær av internasjonale sanksjoner, og med en amerikansk president som sier kjør på, så gjør okkupanten nettopp det.

Ord må bli til handling

Samtidig som resten av verden kjemper mot koronapandemien, ser Israel sitt snitt til å annektere Vestbredden og lukke døren for en tostatsløsning for alltid. Flere europeiske ledere har tatt til orde mot Netanyahus planer om å okkupere enda mer land.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

EUs utenrikssjef Joseph Borell har uttalt at å få til en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina er en prioritet for EU. Nå trengs det mer enn noensinne at de ordene blir til handling.

En tostatsløsning er det beste for varig fred i regionen. Nå setter Netanyahu hele fredsprosessen på spill. Vi må aldri glemme palestinerne. Vi må aldri glemme det skjeve maktforholdet mellom okkupanten og de okkuperte. Nå må verdens ledere sette ned foten og ikke tillate at Israel igjen bryter folkeretten og okkuperer enda mer land.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.