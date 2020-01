En singel sykepleier har knapt råd til å kjøpe bolig i Oslo. Halvparten av unge som har kjøpt egen bolig, har fått hjelp av familien. Samtidig advarer økonomer om at boligmarkedet har blitt en spekulasjonsboble som øker forskjellene i Norge.

De fleste ønsker å eie sin egen bolig. Det gir økonomisk trygghet og en vei til rikdom for helt vanlige folk. Problemet oppstår når et stort antall vanlige folk blir utestengt fra boligmarkedet på grunn av høye boligpriser kombinert med uklok politikk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Her er fem forslag som kan gjøre boligmarkedet mer rettferdig:

Slutt å subsidiere boligeiere

Boligeiere er en sterkt subsidiert gruppe i Norge. Hvert år bruker staten milliarder av kroner på å betale boligrentene i de tusen hjem gjennom rentefradraget.

Ordningen er usosial: Den gjør at Onkel Skrue kjøper mer, større og dyrere, men den hjelper neppe mange førstegangskjøpere inn på markedet. Ved å fase ut rentefradraget sparer vi staten store penger, som vi heller kan bruke på målrettede tiltak for dem som trenger det.

Skattlegg eiendom hardere

Norsk boligbeskatning er blant de laveste i den vestlige verden. Det gjør eiendom til et attraktivt spekulasjonsobjekt og driver boligprisene opp. Boliger er formuesobjekter som øker forskjellene og bør beskattes hardere.

En nasjonal eiendomsskatt er sosialt rettferdig så lenge vi samtidig reduserer inntektsskatten for alle med lave og normale lønninger.

Privat

Gjør noe med BSU-ordningen

Det kan være lurt å stimulere til boligsparing blant unge, men dagens BSU-ordning er urettferdig. BSU belønner i all hovedsak unge som allerede er rike nok til å spare mye.

Mange av dem som sparer i BSU, eier dessuten allerede egen bolig. Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk 42 av 100 BSU-kroner i 2016 til unge som allerede har kjøpt sitt første hjem. BSU-ordningen hjelper ikke dem som trenger det mest, men er snarere med å øke forskjellene mellom unge.

Innfør en tredje boligsektor

Med «tredje boligsektor» menes en subsidiert eller ikke-kommersiell sektor med lavere priser, som et alternativ til det private selveiermarkedet og kommunale boliger.

For eksempel kan man innføre leie-til-eie-ordninger, der husleia blir nedbetaling på boligen, slik at leietakeren kan kjøpe den på sikt. Man kan tilby mer langsiktige leieavtaler enn i det private markedet, eller man kan stille krav til utbyggere om at en viss andel av nye prosjekter skal leies ut til selvkostpris.

«Yes, in my backyard»

Boligmarkedet er tøffest i de store byene. Der må vi bygge mer, høyere og tettere. Mange måls privat hage og plettfri utsikt er ingen menneskerett i en storby.

Oppskriften på en mer rettferdig boligpolitikk er ikke vanskelig. Blant lavinntektshusholdninger eier under halvparten sitt eget hjem. Det er blodig urettferdig at stadig flere går glipp av velstandsveksten som kommer av å eie, mens andre eier mer og mer.

Dette er grunn nok i seg selv til å endre på systemet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.