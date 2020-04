Jeg fikk sjokk da jeg våknet til en e-post fra privatistkontoret: Ingen eksamen i april for alle i Oslo. Alle er i en vanskelig tid nå, og jeg vil ikke sammenligne min situasjon med all den smerten folk opplever i Norge og i resten av verden. Allikevel vil jeg fortelle hva dette betyr for meg og andre privatister.

Skole har vært vanskelig for meg på grunn av dysleksi. Det å ta opp fag har reddet mine karakterer. Læring har endelig blitt en god opplevelse, noe andre som også har slitt faglig, vil kjenne seg igjen i. Så viktig har følelsen av verdighet og mestring vært for meg, at jeg har vært villig til å låne 27.000 kroner for å ta opp fire fag som jeg trenger for å nå målene mine.

Ingen ny eksamensdato

Jeg frykter at alt jeg har jobbet for skal ha vært forgjeves. Ikke bare mister jeg muligheten til å ta eksamen. Jeg mister også alle timene jeg har studert, alle pengene jeg har lånt og alle mulighetene eksamen ville gitt meg.

Dessverre er jeg ikke alene med disse følelsene. Å kjenne på tap er alltid vondt, men det hadde hjulpet hvis jeg forsto hvorfor dette skjer med oss privatister akkurat nå. Problemet her er at ingen har gitt noen ny dato eller garanti for at vi får tatt eksamen i år.

Jeg hadde forstått bedre hvis det gjaldt alle studenter og elever. Hvis det hadde vært en del av vår felles dugnad i kampen for å bekjempe covid-19, da hadde jeg nok ikke skrevet dette innlegget.

Privat

Digitale muligheter

Vi som er årets privatister får ikke noe dokumentasjon på alt vi har lært dette semesteret, i motsetning til andre videregående elever. Dette oppleves som urettferdig.

Begrunnelsen til privatistkontoret er korona. Det er uforståelig, for det finnes mange løsninger på hvordan man kan gjennomføre eksamen på en forsvarlig måte:

1. Dersom landet ikke er vedtatt stengt ned etter 13. april, kan muntlig eksamen gjennomføres som vanlig, med større avstand mellom kandidat, sensor og eksaminator.

2. Hvis landet fortsatt er stengt, kan vi ha digital muntlig eksamen. Standpunkt på videregående skal settes gjennom vurdering gjort digitalt, for eksempel via Skype eller Teams. Da bør det være mulig å vurdere privatister slik også.

3. Man kan endre oppgavene på skriftlig eksamen til hjemmeeksamen over flere dager. Slik gjøres det på universitetene.

4. Man kan gjennomføre eksamen i sommerferien, jeg er helt sikker på at det finnes nok lærere som vil stille opp som eksaminator og sensor.

Det står på viljen

Mange unges fremtid avgjøres av de valgene som tas av de «voksne» nå. Vi som tar opp fag er fremtidens leger, sykepleiere og ledere. Om dere svikter oss nå, mister dere mange motiverte studenter som ønsker å bidra i samfunnet. I bunn og grunn er det politikerne som sitter med makten. Det er dere som til slutt må finne ut av hvordan vi løser dette.

Politikerne må samarbeide bedre med privatistkontoret, og bistå dem med midler slik at eksamen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

