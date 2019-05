Privat

Den 25. april skrev Helene Alsaker, russ og 18-åring, et Si ;D-innlegg hvor hun beskriver at hun alltid så opp til russen da hun var mindre, men nå som hun selv er blitt russ, gruer hun seg til å gå med russedressen. Alsaker tar opp veldig mye viktig og riktig.

Mediene og moralpoliti skjærer altfor ofte all russ over én kam, men de aller fleste russ bare vil feire 13 års endt skolegang, uten bråk og skandaler.

Tankekors

Dersom samfunnsdebattanter og journalister for eksempel hadde omtalt trygdede eller religiøse like generaliserende som russen nesten alltid blir, hadde kritikken haglet med det samme.

Det mener jeg er et tankekors.

Hvorom allting er: Vi er overhodet ikke perfekte, vi heller. Det er lurt å tenke litt ekstra på noen ting i russetiden.

Det er mye man kan gi av råd og tips, men her er noen av mine.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

For å unngå en dårlig russetid:

Ikke motarbeid politiet. Politiet vil oss ikke noe ondt. Hør på dem når de sier det har gått for langt eller at kvelden må avsluttes. Som oftest har de helt rett og vil at vi skal ha en hyggelig og trygg russetid.

Det er kjipt å få ødelagt russetiden fordi man ikke klarer å ta imot en beskjed og følge den.

Ikke vær hensynsløs overfor andre. Man etablerer raskt en egen mentalitet når russedressen kommer på, men det betyr ikke at det er fritt frem å plage andre mennesker.

Forsøpling og støy ødelegger for mange mennesker.

Jeg er selv blitt ringt opp, både på natten og dagen, av fortvilte voksne som ikke får sove eller må bruke flere timer på å rydde etter russen.

Ikke vær en drittsekk. Det finnes kriminelle og seksualforbrytere i samfunnet vårt, også blant russen. Ikke vær et sånt menneske.

Kun et ja er et ja, og et nei er faktisk et nei. Uavhengig av promillen eller lysten.

Om det ikke er klinkende klart, trenger du noen flere år på skolebenken.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

For å få en skikkelig bra russetid:

Vær en kjernekar. Russetiden blir hundre ganger bedre om man har gode venner med seg. Da må man også være en god venn. Ta vare på dem rundt deg og inkluder dem. Vær der når de trenger det, så er de der når du en gang trenger det.

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.

Pass på deg selv. Ikke vær på rulling eller fest hver natt, men husk å sove innimellom. Drikk nok vann.

Ikke vær på rulling eller fest hver natt, men husk å sove innimellom. Drikk nok vann. Ha det innmari gøy. Russetiden er en diger feiring av alt vi har fått til, og det samholdet vi har fått de siste 13 årene. Det er nesten hele livet vårt.

Det bør være en god grunn til å ha det gøy og feire skikkelig.

Og husk: Vi er både flinkere på skolen og snillere enn tidligere russ og våre foreldre, så de aller fleste kan feire med god samvittighet.

