Jeg deltok på klimastreiken på fredag fordi jeg støttet kravene om reduksjon av utslipp, og ønsker å stoppe utdeling av nye oljekonsesjoner. Likevel hadde jeg en blandet reaksjon til selve innholdet i streiken.

Privat

Det var mye politisk agitasjon på scenen foran Stortinget. Det var en del «regjeringen må gå» og ikke minst «Fjern Erna»- En rapper ba om at man skulle hive Erna i kverna, til jubel fra alle barna. Sjarmerende. Vet barna at de tar side i politikken her, og at de blir kynisk brukt av opposisjonen?

Betenkelig

Streiken er det ingenting å si på, isolert sett – men det som skjedde på scenen, og hva man fikk barn til å bue og heie på, var ganske betenkelig.

Dette har etter mitt syn ikke kommet frem i mediene i etterkant av streiken, og for meg er det et viktig poeng å få frem.

Jeg synes i all hovedsak at streiken var et godt tiltak, men synes ikke vi skal ignorere at retorikken som ble brukt var ganske aggressiv og presenterte klimasaken som noe ganske enkelt å løse.

Ingen enkel løsning

Dersom FNs klimamål skal nås kan vi ikke nøye oss med å skylde på oljeselskapene. Vi må ta inn over oss at oljeselskapene dekker ett behov i samfunnet, og må derfor gjøre vårt beste for å redusere dette behovet, blant annet gjennom satsing på fornybare energikilder og redusert bruk av plast.

Hvis streiken var et utgangspunkt for å få flere engasjert i saken er dette ett godt første steg, men dersom vi fremhever dette som gullstandarden for politisk aktivisme blant ungdom tror jeg vi begår en feil som kommer til å gjøre det vanskeligere å løse de enorme problemene vi står ovenfor.

