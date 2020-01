Forbudslinjen mot alkohol var mislykket og ble avskaffet på 1920-tallet. Forbudet førte til illegal omsetning, ingen kontroll og livsfarlig sprit tilsatt metanol på det svarte markedet. Virker det kjent?

Jeg mener forbudslinjen mot lettere narkotiske stoffer er like mislykket som brennevinsforbudet, og den bør av de samme grunnene oppheves.

Vi har ingen kontroll

Som ungdom opplever vi selv økningen i bruk av lettere narkotiske stoffer blant vennene våre, på skolen og på arbeidsplassen.

Vi har ingen kontroll. Vi vet ikke hvem som selger, vi har ikke oversikt over hvem som bruker, vi har ikke oversikt over hva brukerne får i seg, og vi vet ikke hvor mye som blir brukt.

Det er livsviktig at vi får kontroll slik at vi kan hjelpe de unge, hjelpe vennene våre som bruker narkotika og forhindre at de begår alvorlig kriminalitet. Vi må legalisere – på samme måte som det ble gjort med alkohol og sprit på 1920-tallet.

Selv kjenner jeg flere som bruker cannabis. Helt vanlige norske ungdommer, som har gode karakterer og møter opp på skolen.

De er vennene mine, og jeg er glad i dem. Jeg synes det er veldig trist at de vanker i et miljø der cannabis er akseptert, men det er bare å innse at de ikke kommer til å slutte å bruke det.

Legalisering er løsningen

Legaliseringssaken handler om ungdom som ønsker å hjelpe ungdom. Det er derfor en utrolig viktig sak for oss unge å kjempe for. Det er vi unge som kjenner best til hvor normalisert bruken av lettere narkotiske stoffer er.

Derfor krever vi å bli lyttet til.

Ideen om et narkotikafritt samfunn er uoppnåelig, og faktaene tilsier at dagens narkotikapolitikk ikke fungerer. Bruken går ikke ned, tvert imot øker den. Det må gjøres noe nå, og det vet vi unge.

Legalisering er løsningen, og hvis vi unge får gjennomslag for dette, vil det være et viktig skritt i retning mot en narkotikapolitikk basert på fakta og ikke fordommer.

