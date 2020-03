Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken som pustes ut i luften, er usynlig. Små mengder av denne røyken kan skade helsen din og helsen til de andre rundt deg.

Øker sjansene for sykdom

Når du tenner en sigarett, tenker du sikkert at den ikke kommer til å skade, men det gjør den. Hvis du røyker eller passivt røyker, kan du få luftveissykdommer, lungekreft, hjerte- og karsykdommer og mye mer.

Luftveissykdommer kan være hoste, sår hals og tung pust. Røyken inneholder masse kreftfremkallende stoffer. Forskning viser at de som er utsatt for passiv røyking, har om lag 30 prosent høyere risiko for å få lungekreft.

Barn og unge er utsatt

Den passive røykingen er spesielt skadelig for barn, fordi kroppen deres fortsatt er under utvikling. Dette kan føre til både korte og langvarige helseskader. Noen av de kortvarige helseskadene kan være hoste, irriterte øyne og tung pust. En av de langvarige helseskadene kan være astma.

Mange barn vet at røyking ikke er bra. Derfor holder de pusten når de går forbi folk som røyker, for å unngå å få i seg røyken.

Når man tenker over det, er det litt trist at 7-åringer må holde pusten når de går forbi folk som røyker, og at de i det hele tatt lærer dette i en så ung alder.

Rett til å leve røykfritt

I loven står det at barn har krav på et røykfritt miljø, og det er de voksnes ansvar at denne retten blir fulgt. Noe du kan gjøre for å beskytte barnet ditt, kan være å gå ut for å røyke. Da slipper du å utsette alle de i hjemmet for passiv røyking.

Du bør heller ikke røyke i bilen, fordi bilen er et lite rom som kan gjøre at det blir høy konsentrasjon av de helseskadelige stoffene i luften. Du bør heller ikke røyke hvis du er gravid eller om du ammer.

Kort fortalt: Du bør ikke røyke! Når en røyker, påfører man skade på både seg selv og andre.

