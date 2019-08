Det er ikke overdrivelse å si at jeg før var avhengig av sosiale medier. Jeg brukte flere timer om dagen der, hovedsakelig for å kommunisere med venner, vise hva jeg gjorde og se hva andre holdt på med.

Når jeg brukte sosiale medier, hadde jeg alltid i bakhodet at jeg brukte det for mye. Jeg tenkte flere ganger at jeg burde bruke det mindre og heller gjøre noe som var mer verdt tiden min.

Mer skjerm, mindre venner

Ifølge Ungdata-undersøkelsen bruker barn og unge i dag mindre tid sammen med venner og tilbringer mer tid hjemme. Noenhar mer kontakt med hverandre over sosiale medier enn de har ansikt til ansikt.

Barn og unges mediebruk har endret seg mye de siste årene, og med det har tidsbruken på sosiale medier gått opp. Tall fra Ungdata sier også at 15–16-åringer i gjennomsnitt bruker over 3,5 time per døgn på nettet, mens 16–24 åringer i snitt bruker over fire timer hver dag.

Er ikke dette for mye? Jo, det mener i hvert fall barn og unge selv.

Ifølge undersøkelsen Barn og medier 2018 av Medietilsynet har det vært en økning i andelen som synes de bruker for mye tid på sosiale medier.

Et halvt år uten

I slutten av 2018 begynte jeg gradvis å bruke sosiale medier mindre. Etter hvert klarte jeg å deaktivere brukerne mine, og til slutt avinstallerte jeg sosiale medier helt. Jeg fikk mange reaksjoner fra venner, familie og bekjente.

De fleste forsto ikke hvorfor jeg gjorde det, eller hvordan jeg klarte å gjøre det. Noen synes det var imponerende og støttet det, mens andre synes jeg gjorde ting unødvendig komplisert.

I starten var det veldig utfordrende og rett og slett uvirkelig ikke å bruke sosiale medier. Men et halvt år senere er det helt motsatt. I dag er det lite fristende å logge på sosiale medier igjen.

Livet ble bedre

Jeg har vært mye flinkere til å møte venner og være med dem, i stedet for kun å kommunisere over sosiale medier. Jeg har heller ikke vært like opptatt av å dokumentere alt som skjer i livet mitt, eller å følge like mye med på andres.

Tiden jeg før brukte på sosiale medier, kan jeg nå bruke på bedre ting. Til vanlig har jeg nå under en time skjermtid om dagen, sammenlignet med de over fire timene som var vanlig da jeg brukte sosiale medier.

Da jeg begynte med dette, hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle sette et mål for hvor lenge jeg skulle holde meg unna. Jeg vet ennå ikke når jeg kommer til å begynne å bruke sosiale medier igjen. Jeg bare håper at det ikke er snart.

