19. august skriver Herman Brevik Helling fra Unge Høyre om det han kaller fritt skolevalg, i Si ;D. Men det er ikke fritt skolevalg i Oslo-skolen: Det er fritt søkevalg.

I dag har kun 18 prosent av elevene i Oslo karakterer til å kunne velge blant alle skolene i byen. For disse elevene er kanskje valget fritt, men for de resterende 82 prosentene er det ikke det.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Karakterene bestemmer

Dagens system er ikke fritt. Det er et karakterbasert opptak, hvor kun gjennomsnittskarakteren din har noe å si for hvilken skole du kommer inn på.

Mina Jørgensen Bergem (19)

Når vi vet at hvor mange bøker foreldrene dine har i bokhyllen hjemme, direkte henger sammen med hvor høyt snitt du får, sier det seg selv at ikke alle stiller likt i dagens system.

Vi vet også at unge føler på et stadig økende press og stress, ofte relatert til skole. Karakterbasert opptak bidrar til dette stresset og oppfordrer elever til å få gode tall på et papir, ikke til å lære mest mulig.

Det karakterbaserte opptaket, kombinert med at skolene i Oslo får tildelt penger per elev, har mange negative konsekvenser. Med SV i byråd blir denne ordningen heldigvis endret.

Ser på nye løsninger

Dagens system er rett og slett ikke rettferdig. Derfor er det satt ned et utvalg som skal finne ut mer om de ulike modellene før vi bestemmer oss.

Det blir for dumt når Høyre, som liker å kalle seg selv et kunnskapsparti, fullstendig avfeier andre løsninger enn dagens.

Da tar dere for gitt at denne 2005-måten å organisere opptak på er så god at det ikke finnes noen bedre.

Utvalget ser nå på om det finnes andre og mer rettferdige måter å ha opptak til videregående skole på, og jeg håper og tror at utvalget finner en bedre løsning.

Det viktigste av alt er at vi har en god skole hvor alle har mulighet til å lykkes. Slik er det ikke i dag, men med et nytt opptakssystem kan vi gjøre noe med dette.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.