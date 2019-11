Jeg er født og oppvokst i Norge. Jeg er også muslim. En stolt muslim som elsker religionen min av hele mitt hjerte. Likevel opplever jeg at det er mange negative fordommer knyttet til muslimer. Jeg føler at jeg alltid må være på vakt og i forsvarsmodus.

Oslo er en mangfoldig by med mange etnisiteter, kulturer og religioner, men å være muslim er ikke så enkelt. Det føles som om jeg alltid må svare for alle de dårlige handlingene til ekstreme muslimer for å unngå at samfunnet skal hate meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

IS og Al-Qaida

Jeg føler at samfunnet ser på meg som talsperson for IS eller Al-Qaida. Jeg skal svare på hvorfor de dreper mennesker og på hvorfor de hater alle som ikke er muslimer. Dette kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke fordra IS, Al-Qaida eller alle andre ekstremistgrupper.

Privat

Jeg kjenner mange som har fått dødstrusler på sosiale medier bare fordi at de er stolte muslimer. Jeg kjenner til og med en del muslimer som er redde for å gå inn i moskeen fordi de er redde for at høyreekstremister skal drepe alle som er der.

Fordommer

De aller fleste muslimer er fredelige, men det virker som mange nordmenn ikke tror på det. Jeg tror den største årsaken til dette er at man aldri har kommunisert med en muslim. Da ender mange nordmenn opp med feil inntrykk. Jeg tror dette er årsaken til at vi har organisasjoner som Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

Det virker som SIAN tror at alle muslimer er radikale terrorister som ønsker sharia i Norge. De holder demonstrasjoner der de, slik jeg ser det, feiltolker Koranen og sprer propaganda. I helgen har medlemmer av SIAN til og med kastet muslimenes hellige bok Koranen i søpla, for senere å brenne den. Dette skaper bare mer fremmedhat og fordommer mot oss muslimer som bor i Norge.

Jeg skulle ønske at Lars Thorsen, lederen av SIAN, og en imam kunne ta en kopp kaffe sammen og prate om disse fordommene. La oss bygge broer mellom alle som bor i Norge. Både muslimer og ikke-muslimer må ta initiativ, stille spørsmål og generelt snakke om fordommer. Vi må lære oss at vi ikke er så ulike og akseptere forskjellene i Norge. Hvis vi klarer å kommunisere, kan vi unngå at fremmedfrykten øker.

