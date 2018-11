Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Hvorfor sender gutter dickpics?

Hva er greia med at gutter sender så mye «dickpics»? Har fått noen og liker det ikke!

Jente (18)

Det er flere grunner, blant annet seksuell spenning og seksuell utforskning, som i dag ofte foregår via «sexting» (seksuell chatt- og billeddeling på nett).

Å sende bilder av kjønnsorganer til deg når du ikke ønsker det, er ikke bare ugreit – det er faktisk ikke lov.

Det gjelder både gutter og jenter.

«Dickpics» handler også om bekreftelse på seg selv og ønske om oppmerksomhet.

En del gutter og menn kobler i stor grad seksualiteten sin direkte til penis.

Gutters penis henger på utsiden av kroppen og er lett å utforske. Mange gutter har et nært forhold til den fra tidlig barndom. For mange gutter og menn er en stiv penis selve symbolet på det å være mann.

Samtidig er det viktig å si at både gutter og jenter er ulike når det gjelder seksualitet: Det vi liker og måten vi uttrykker seksualiteten vår på, varierer.

Noen liker å dele bilder på nett, andre ikke.

Uansett gjelder samme regel for alle: Vi kan ikke blotte oss for noen som ikke ønsker det, hverken på nett eller i det virkelige liv.

Derfor er ikke uønskede dickpics greit.

Noen mener at nettet har gjort noe med har seksualiteten vår på godt og vondt. Godt fordi det er lettere å komme i kontakt med andre, men nettet har også gjort noe med grensene våre. Vi er mer anonyme, det er mindre personlig, og det er lettere å vise seg frem om en ønsker det.

Det er med andre ord blitt en lavere terskel for å sende nakenbilder, som for eksempel penisbilder.

Siden du opplever det som ubehagelig og plagsomt, kan blant annet blokkere vedkommende på sosiale medier.

Hvis vedkommende fortsetter, kan du vurdere å anmelde til politiet. Ofte kan det være lærerikt å diskutere problemet med venner for å finne ut hva du kan gjøre.

Andre ganger, om problemet blir stort, kan du oppsøke mer profesjonell hjelp. For eksempel kan du snakke med politi eller helsevesen.

Du skal på ingen skal måtte godta å motta bilder du opplever som ubehagelige og krenkende. Det er ikke greit.

Vennlig hilsen Anders

Du kan lese mer om dickpics på Ung.no.

Vennen min får ikke være med meg. Hva skal jeg gjøre?

Hei!

Jeg er ganske ensom. Min aller beste venn går på en annen skole, og foreldrene hennes liker meg ikke.

De synes at hun har forandret seg etter hun begynte å henge med meg. Men hun har begynt å henge med folk som er mye verre enn meg også.

Nå får hun ikke lov til å være mer med meg. Hva skal jeg gjøre?

Jeg har ingen andre ordentlige venner, de andre er såkalte «fake» friends.

Jente (14)

Jeg forstår at du savner gode venner. Når venninnen din ikke får lov til å være med deg mer, er jo det trist. Sikkert både for deg og for henne.

Foreldrene hennes er nok ganske bekymret for henne når de opplever at hun har begynt å forandre seg. Jeg vet ikke hva grunnen er til at de legger skylden på deg, men det er kanskje noe det går an å finne ut av?

Kan du få hjelp av noen hjemme hos deg til dette? Kan de hjelpe deg å ta kontakt for å oppklare det som har skjedd?

Håpet trenger ikke være ute for at dere skal kunne være venner videre.

Alle kan føle seg litt ensomme innimellom, men som regel går det over igjen. Prat gjerne med en voksen om det ikke blir bedre. Noen i familien, en lærer, helsesøster, en ungdomsleder eller andre kan være gode å prate med.

Prøv også å være med andre. Vær en god venn, så vil kanskje de andre som du kaller «fake venner», kunne bli bedre venner etter hvert.

Det finnes sikkert også andre å bli kjent med. Det kan være lettere å bli kjent om du for eksempel starter med en fritidsaktivitet.

Hvis du har noe å drive med, kan ensomhetsfølelsen bli mindre.

Her kan du lese mer om hva du kan gjøre når vennskap er vanskelig. Vennlig hilsen Anne

Hva om kjæresten glemmer å ta p-pillen?

Jeg er 18 år og har en kjæreste på samme alder.

Hun bruker p-piller, men jeg er bekymret for at hun kan være gravid.

Jeg vet ikke om hun husker å ta pillene hver dag. Hva gjør jeg?

Og hva hvis hun faktisk er gravid?

Takk.

Gutt (18)

comzeal images / Shutterstock / NTB scanpix

Hvis kjæresten din bruker p-piller og husker å ta dem hver dag, er det et trygt prevensjonsmiddel. Da er sjansen for at hun er gravid veldig liten.

Hvis hun glemmer å ta dem, blir det utrygt.

Spør henne om hun husker å ta pillen hver eneste dag. Du kan også spørre om hun selv er bekymret for å være gravid.

Hvis hun er det, kan dere gå til Helsestasjon for ungdom eller skolehelsesøster og ta en graviditetstest. Der kan dere også få råd om trygg prevensjon.

Hvis du ikke har full tillit til jentas bruk av prevensjon, må du selv ta ansvar og bruke kondom.

Bruker hun p-piller, kan hun sikre at hun husker dem daglig hvis hun legger inn alarm på mobilen.

Du kan også høre med henne om hva hun tenker om å bruke langtidsvirkende prevensjon (LARC): p-stav eller spiral.

Det er den prevensjonen som er aller sikrest, og brukerfeil med glemming blir ikke lenger et problem.

LARC er gratis når jenta er 18 år. Det er gratis å få lagt det inn på Helsestasjon for ungdom.

Hvis kjæresten din skulle være gravid, kan dere få veiledning og støtte uansett hvilket valg dere tar videre.

Velger dere å beholde barnet, vil helsestasjonen gi dere støtte under svangerskapet og i tiden etter at barnet er født.

Om det er abort dere ønsker, kan dere få mer veiledning om det hos helsesøster, jordmor, lege eller på sykehus som utfører abort.

Den avgjørende beslutningen om abort er jentas.

Det er viktig at dere kan prate sammen om dette slik at du blir involvert i valget som også vil ha store konsekvenser for deg.

Vis at du engasjerer deg og bryr deg. Prat med kjæresten om det som bekymrer deg, så finner dere ut av dette.

Vennlig hilsen Anne

Vil lære om runking og sex

Hei, har akkurat hatt seksualundervisning på skolen. Kjedelige greier!

Skal det være sånn? Helsesøster snakket om p-piller og klamydia.

Jeg har lyst å lære mer om runking og sex.

Gutt (14)

Photo / Shutterstock / NTB scanpix

Seksualundervisning skal ikke være kjedelig.

Det er viktig å lære om p-piller og klamydia, men aller viktigst å lære om de gode og positive sidene av sex, kropp og seksualitet!

Jeg støtter deg i at det også er viktig å lære om sex og onani.

Sex skal være en god og fin ting gjennom livet.

Av den grunn er det viktig at du får kunnskap om sex. Det er nok andre i klassen din som også har lyst å lære mer om onani og sex. Det går an å gi tilbakemelding på dette.

Kanskje er det flaut å si det til helsesøster eller lærer. Men om du tør, så blir kanskje undervisningen mer interessant?

Hva med å foreslå for helsesøster at dere kan stille anonyme spørsmål på lapper? På den måten kan dere i klassen din få svar på spørsmål dere lurer på.

Det er også visse ting som ikke kan læres, men som du må utforske og finne ut av på egen hånd. I tillegg til å lese om sex på kvalitetssikrede nettsider eller i bøker, kan du onanere og bli ekspert på egen kropp.

På den måten blir du kjent med deg selv, tryggere på kroppen din og finner ut av hva du liker og ikke.

Alle har et eget ansvar for å lære om egen kropp. Iblant er det også ålreit å snakke med en venn eller to om sex. Kanskje du da kan lære litt mer på den måten?

Lykke til!

Du kan lese mer om onanering på Ung.no.

Vennlig hilsen Anders

