Jeg har nettopp begynt på en skole der det ikke er lov å bruke mobil. Telefonen min har lenge vært veldig viktig, så det å plutselig ikke kunne få holde på med den når jeg ville, det var veldig uvant.

Likevel merket jeg etter hvert at å gå på mobilfri skole ikke var så verst.

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok 30. juli en lov som forbyr bruk av mobiltelefon i grunnskolen i Frankrike. Men loven sier ikke at det er forbudt med mobil på ungdomsskoler eller videregående. Det synes jeg at vi bør ha her i Norge.

Privat

Snakker og leker sammen

Etter jeg la fra meg telefonen og faktisk begynte å snakke med de andre, lærte jeg masse nytt om de vennene jeg trodde jeg kjente godt. Jeg ble mer oppmerksomme på det rundt meg. Jeg begynte å følge mer med i timene, og fikk mer ut av skolehverdagen.

Det gjør noe med hele klassemiljøet. Vi ser på hverandre når vi snakker sammen, og er ute i friminuttene og leker, i stede for å sitte inne i et hjørne for oss selv, på hver vår telefon.

Det er viktig at vi lærer oss å legge fra oss mobilen. At ikke alt skjer der. Det kan skolen hjelpe til med!

Lærer å ikke tenke på mobilen

Hvis skoler er mobilfrie, må elevene gå mange timer uten den hver dag. Da vil vi merke at det går helt fint å ikke sjekke telefonen hvert minutt. At det ikke er så farlig om vi har fått en snap eller noen har lagt ut noe nytt på Instagram.

Hvis flere skoler innfører mobilfri, tror jeg elevene kommer til å snakke mer sammen med hverandre, og blir kjent med enda flere. Ulovlig billeddeling blir et mindre problem, det samme blir nettmobbing. Mobilfri skole er bra! Vi må lære oss å være sosiale.

Les flere innlegg om mobilbruk her:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.